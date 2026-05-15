A 78 años de la ‘catástrofe’ del pueblo palestino, ¿por qué hay que recordar la Nakba?

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Paula Bernabéu

Jerusalén, 15 may (EFE).- La Nakba («catástrofe» en árabe), la expulsión de más de 750.000 palestinos de sus hogares en el marco de la creación del Estado de Israel, cumple este viernes 78 años, mientras los descendientes de los refugiados responden a una pregunta: «¿Por qué es importante recordarla hoy?».

«La Nakba no es sólo un evento o una historia que terminó en 1948», responde a EFE desde la ciudad de Gaza, en mensajes de audio, Zaher Al Waheidi. «La situación actual de Gaza y Cisjordania hace hoy de la Nakba una realidad presente, y no una cosa del pasado».

Su abuelo, Diran Al Waheidi, huyó de la aldea de Al Mujaizin (al suroeste de lo que hoy es Tel Aviv) hacia la ciudad de Gaza, ante el avance de las tropas israelíes a finales de abril del 48. «Documentarla es nuestro deber», concluye Zaher.

Cada día, Al Waheidi actualiza los listados de muertos que los ataques israelíes causan en la Franja pese a la tregua, encabezando desde la capital gazatí el cuerpo de Sanidad a cargo del recuento. Supera los 72.700 desde octubre de 2023.

La Oficina Central de Estadísticas Palestina cifra en unos 15.000 los palestinos asesinados durante la Nakba.

Unos 1,4 millones de palestinos vivían en la Palestina histórica antes de su expulsión. Cerca de 190.000 emigraron a la Franja de Gaza, otros 276.000 hacia Cisjordania y otros cientos de miles fueron relegados a la diáspora en el extranjero.

Los que se quedaron

Sólo unos 150.000 se quedaron en lo que hoy es Israel.

«Vengo de un pequeño pueblo (Kfar Qara) cuya historia se aleja de la narrativa palestina dominante. En su día desarraigaron a sus habitantes, pero lucharon por regresar», escribe en mensajes de texto S., quien prefiere mantener su anonimato.

Los palestinos que residen en Israel (conocidos como «árabes israelíes») son más reticentes a compartir su identidad, ante las posibles represalias del sistema en el que viven, estudian y trabajan.

«Hoy vivimos ahí gracias a esos héroes. Por eso, el recuerdo de esta tragedia no es solo un hito histórico, sino una realidad viva que se prolonga hasta el presente», añade.

La población árabe de Israel ronda los dos millones, siendo la amplia mayoría palestinos.

Las ruinas de las antiguas aldeas atraviesan Israel

Cerca de Tel Aviv, una excavación arqueológica muestra los restos de otro de los pueblos abandonados: Al Hadiza. En total, más de 400 aldeas fueron destruidas o vaciadas durante la Nakba.

Allí apenas quedan los montículos de piedras que una vez fueron estructuras de muros o viviendas. Los ha sacado a la luz un proyecto arqueológico israelí, en coordinación con las familias refugiadas.

«Es importante que los israelíes reconozcan la historia palestina, porque en Israel se ha escondido durante muchos años de distintas formas», cuenta a EFE el codirector del proyecto, Yoav Alon, profesor de la Universidad de Tel Aviv.

Alon explica que el propio Gobierno de Israel trató también de hacer desaparecer los vestigios de las aldeas vaciadas: «Muchas fueron demolidas o quedaron en ruinas en 1948, pero muchas quedaron en pie en el lugar hasta el 66 o 67», cuando el Ejecutivo llevó a cabo otra campaña de demoliciones.

«Si estudiamos el otro lado y somos capaces de desarrollar algo de empatía, no digo simpatía: empatía, comprensión, sería el primer paso a la reconciliación», sigue.

La Nakba como un proceso, no un momento

«Esto no son historias del pasado, los refugiados siguen siendo refugiados», insiste el fotógrafo palestino Ahmad Al Bazz, que estos días presenta en Cisjordania un libro recopilatorio de imágenes de las localidades vaciadas, ‘El borrado de Palestina’.

Lejos de una visión occidental en la que la ocupación israelí se limita a la situación actual que sufren la Franja, Cisjordania y Jerusalén Este, Al Bazz apela a que todo forma parte del mismo proceso que se inició en 1948.

Aunque es de Nablus (norte de Cisjordania), su abuela también es una refugiada, expulsada de la aldea de Beisan, ahora en la Galilea israelí.

Pese a todo, el fotógrafo aboga por una solución poco habitual en la Palestina ocupada: la de un solo Estado democrático para todos que permita el derecho al retorno de los refugiados: «El principio de la historia es en el año 48 y los hechos nos han llevado hasta aquí. Sin reconocer eso no habrá una solución buena para todos. Ni para los palestinos, ni para los israelíes».EFE

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