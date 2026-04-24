A Nahuel Guzmán no le sorprende que Ángel Correa interese en la liga de Argentina

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Monterrey (México), 24 abr (EFE).- El argentino Nahuel Guzmán, guardameta de los Tigres UANL, afirmó este viernes que no le sorprende que su compatriota Ángel Correa despierte el interés de equipos como River Plate o alguno grande de Europa.

«No me sorprende que Ángel pueda estar en la mira de River o de Boca o de cualquier equipo grande, ya sea de Argentina o de Europa, esa es la verdad», afirmó el arquero.

Guzmán se refirió a los comentarios de la prensa de su país en torno a que River Plate buscaría contratar al delantero campeón del mundo con Argentina.

«Conocemos la calidad de Ángel, es un jugador que viene de hacer una gran carrera en Europa, que ha sido campeón del mundo, es seleccionado nacional, así que no me sorprende que exista interés por él», señaló el portero.

Guzmán dijo que, a pesar de lo atractivo que pueda resultar cualquier oferta, espera que Tigres mantenga a Correa, quien llegó en el Apertura 2025 a México.

«Espero que nosotros lo podamos seguir disfrutando porque juega muy bien, se ha identificado con este equipo. Tiene un estilo de juego que va de la mano a lo que representa Tigres, así que ojalá y lo podamos seguir disfrutando acá mucho tiempo», puntualizó.

Guzmán también habló del homenaje que prepara el equipo este sábado, antes de medirse al Mazatlán, en el cierre del Clausura, para el francés André-Pierre Gignac, delantero de 40 años que al parecer juega uno de sus últimos torneos con los Tigres.

«El homenaje a Gignac es merecido. Cada uno elegirá lo que quiere hacer a partir de ahora. Yo, como un simple mortal agradezco al fútbol por compartir este tiempo y lo que quede con un jugador de esta talla, porque cuando él llegó era el 10 de la selección de Francia y nadie creía que pudiera llegar y tuviera el rendimiento que todos hemos visto», aseguró.

Gignac arribó a los felinos en el Apertura 2015, desde entonces ha ganado cinco títulos de liga, cuatro de campeón de campeones y una Copa de Campeones de Concacaf.

Ante el inminente adiós del francés y ante la coincidencia de la edad, Guzmán aprovechó para mencionar que él siente que aún no es tiempo para decir adiós al fútbol.

«Me siento apto para seguir en esta profesión. A mí me gustaría dejar al fútbol y no que el fútbol me deje. Me siento preparado para entender cuándo el cuerpo y la cabeza digan basta, pero hoy me siento con el entusiasmo a tope. El estar en un equipo que siempre compite ayuda mucho a eso», concluyó el guardameta que llegó al equipo en el Apertura 2014. EFE

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