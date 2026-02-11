A prisión en Ecuador dos detenidos con 987 explosivos en zona fronteriza con Colombia

Guayaquil (Ecuador), 10 feb (EFE).- Dos hombres detenidos con 987 explosivos en la ciudad ecuatoriana de Tulcán, capital de la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, fueron enviados a prisión preventiva, informó este martes la Fiscalía.

Agentes policiales detuvieron a los hombres el lunes, cuando circulaban en un vehículo tipo volqueta de la Municipalidad de Tulcán, donde hallaron los explosivos junto a nueve cajas pequeñas que contenían 889 cápsulas detonantes no eléctricas, y un saco de yute con dos rollos de mecha de seguridad.

La Policía aseguró que el decomiso del material explosivo «de alto poder» evitó «su posible uso en actividades delictivas».

La Alcaldía de Tulcán afirmó en un comunicado que el transporte de los explosivos en el vehículo de la institución «se trataría de una acción individual del conductor», un funcionario municipal, quien «deberá responder a título personal por sus actos ante las instancias correspondientes».

Unidades policiales investigan si detrás de estos explosivos existe una red delictiva más amplia, según informaron medios locales.

Este decomiso en la zona fronteriza con Colombia se da en medio de la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, iniciada el 21 de enero por el presidente, Daniel Noboa, quien impuso un arancel del 30 % a productos de ese país al considerar que Bogotá no realizaba «acciones firmes» en la frontera para combatir al crimen organizado, especialmente ligado al narcotráfico.

En respuesta, Colombia anunció un arancel similar a más de 50 productos ecuatorianos y otras medidas.

Ecuador también vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, pero que los últimos años también se han involucrado con más fuerza en el tráfico de armas y explosivos, extorsiones y en la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró como el año más violento de la historia del país, al registrar 9.216 asesinatos. EFE

