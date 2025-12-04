Abás agradece a China el envío de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza

2 minutos

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, agradeció este jueves al Gobierno chino el envío de ayuda por valor de 100 millones de dólares para «aliviar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza e impulsar los programas de reconstrucción».

«Esta generosa iniciativa encarna la postura firme de China en apoyo a la justicia y refleja la profunda solidaridad humanitaria y moral demostrada por los líderes chinos hacia el pueblo palestino ante la agresión y el sufrimiento sin precedentes que padece», dijo Abás en una carta de agradecimiento al presidente chino, Xin Jinping, publicada por la agencia oficial palestina Wafa.

Desde el recrudecimiento del conflicto entre Palestina e Israel en 2023, China ha expresado su «consternación» por los ataques israelíes contra la población civil gazatí y ha reiterado su apoyo a la solución de dos Estados.

Xi anunció hoy la donación y aseguró, tras reunirse en Pekín con el presidente francés, Emmanuel Macron, que ambos países trabajarán conjuntamente para avanzar hacia «una solución completa, justa y duradera» en Oriente Medio.

En su misiva, Abás recalcó el «importante papel» que desempeña China en el apoyo a los derechos del pueblo palestino, así como en «contrarrestar los efectos de la agresión realizada por la ocupación (israelí), sus políticas hostiles y las prácticas de los colonos».

El envío de este paquete de ayuda humanitaria «refleja la fortaleza de la amistad histórica entre ambos países y sus pueblos», culminó el presidente palestino en su carta a Xi.

Hoy, además, el Gobierno chino pidió que «se implemente eficazmente» el alto el fuego en Gaza, después de que cinco personas murieran, entre ellas dos niños y dos mujeres, en el ataque israelí ocurrido el miércoles que afectó a un campamento de personas desplazadas en Jan Yunis.

El bombardeo de las fuerzas israelíes fue anunciado por el Ejército como represalia por el ataque a sus tropas en la zona de Rafah, extremo sur de la Franja palestina, en el que resultaron heridos cinco soldados. EFE

gac/mt