Abdalá II y Kallas abordan en Amán vías para fortalecer la cooperación entre UE y Jordania

Amán, 7 dic (EFE).- El rey Abdalá II de Jordania abordó este domingo con la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, el reforzamiento de la cooperación bilateral en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, poniendo énfasis en la próxima Cumbre Jordano-UE que se celebrará el 8 de enero en Amán.

El rey Abdalá II se reunió con Kaja Kallas, que se encuentra de viaje oficial en la capital jordana, «para debatir maneras de fortalecer la cooperación entre Jordania y la UE, con base en su Acuerdo de Asociación Estratégica Integral», informó la agencia de noticias estatal jordana Petra.

Durante el encuentro, celebrado este domingo en el palacio Basman, hicieron hincapié en la «importancia de aprovechar las oportunidades económicas disponibles», en particular a través de la Cumbre Jordano-UE, así como del foro económico conjunto previsto para el próximo año con la participación de inversores de ambas partes.

Después, Kallas también se reunió con el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, dando «continuidad a las conversaciones mantenidas en Barcelona el mes pasado en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo», indicó la agencia estatal.

Asimismo, abordaron los preparativos de la Cumbre entre Jordania y Europa en la que participará el rey Abdalá, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Safadi expresó su agradecimiento «por las posturas de apoyo» de la UE hacia el reino hachemita, incluido en «numerosos sectores económicos y de desarrollo».

El pasado enero la Comisión Europea (CE) firmó en Bruselas una declaración conjunta con Jordania que impulsa una nueva asociación estratégica, sostenido por un paquete de inversiones de unos 3.000 millones de euros para el periodo 2025-2027, que eleva las relaciones entre las dos partes y refuerza su cooperación comercial, en seguridad o en apoyo a los refugiados.

El acuerdo busca nuevas vías para las inversiones y mejorar las oportunidades de negocio para las empresas europeas al contribuir a un entorno económico más estable en el país árabe.

La asociación está basada en cinco áreas de interés común, la primera de ellas unas relaciones políticas y cooperación regional enfocadas en promover la paz, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio y en el Mediterráneo en general.

Asimismo, busca seguir promoviendo la democracia, el Estado de derecho, la buena gobernanza, los derechos humanos y la no discriminación, seguir colaborando en el marco de la Unión por el Mediterráneo y celebrar una cumbre UE-Jordania cada dos años. EFE

