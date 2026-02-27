Abierta la nueva vía férrea Belgrado-Budapest, que reduce de ocho a tres horas el trayecto

1 minuto

Zagreb, 27 feb (EFE).- La remodelación de la línea férrea Belgrado-Budapest ha sido inaugurada este viernes para el transporte de mercancías y se ampliará al de pasajeros antes de un mes, reduciendo de ocho a tres horas el tiempo para recorrer los 350 kilómetros entre las dos capitales.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjartó, aseguró que esta nueva infraestructura es fundamental para conectar los puertos de Europa del sureste con Europa Occidental.

La vía férrea entre las dos ciudades ha sido completamente remodelada por empresas chinas pero aplicando las normas de seguridad y señalización de la Unión Europea, lo que permite que trenes europeos operen en la línea sin problemas técnicos, señaló el ministro húngaro desde Belgrado, según informan los medios serbios.

Szijjartó señaló que cada día circularán 16 convoyes de carga y que, a más tardar, desde el 27 de marzo habrá otras 16 conexiones de trenes de pasajeros a precios de 25 euros.

Los trenes circularán a 160 kilómetros por hora y permitirán así el viaje de ida y vuelta en el mismo día entre Budapest y Belgrado.EFE

vb-as/jgb

(foto)