Abinader asistirá a la investidura del presidente electo de Chile el 11 de marzo

2 minutos

Santiago de Chile, 26 feb (EFE).- Una docena de jefes de Estado o de Gobierno han confirmado hasta el momento su asistencia a la investidura el próximo 11 de marzo del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entre ellos el rey Felipe VI de España o los gobernantes de Argentina, Javier Milei, y Ecuador, Daniel Noboa, informaron este jueves fuentes oficiales.

El exdiputado ultracatólico, de 59 años, sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric y se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder en democracia.

La Cancillería chilena indicó en un comunicado que también viajarán a Chile los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi, así como el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

Durante una gira internacional, tras ganar por amplio margen las elecciones del pasado diciembre, Kast invitó a la investidura a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, y al presidente de El Savador, Nayib Bukele, dos líderes a los que el futuro mandatario chileno ha mostrado abiertamente su admiración, pero que de momento no han confirmado su asistencia.

Quienes sí lo han hecho son el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

También, confirmaron su presencia en la investidura el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, de acuerdo a la Cancillería.

Aún es una incógnita quién representará a Estados Unidos en la toma de posesión de Kast, quien ya ha dicho que será un socio de Donald Trump en la región y asistirá a la reunión de líderes ultra que el mandatario estadounidense ha convocado para el 7 de marzo en Miami. EFE

mmm/mfm/gpv