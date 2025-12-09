Abinader dice que en R.Dominicana «no existe» racismo y lamenta la muerte de niña haitiana

3 minutos

Santo Domingo, 8 dic (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, aseguró este lunes que en su país «no existe» racismo, al responder a medios sobre la indignación que ha causado en el país la muerte de una niña de once años de ascendencia haitiana, mientras participaba en una excursión de su colegio en Santiago (norte).

«El tema de la niña es muy triste, muy lamentable (…) este no es un país racista, somos un país mestizo en más de un 85 % de nuestra población», refirió Abinader durante su rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

Precisó que corresponde al Ministerio Público asumir las tareas de investigación sobre el suceso que resultó en la muerte el 14 de noviembre pasado de Stephora Anne-Mircie Joseph que, de acuerdo a las informaciones preliminares, murió ahogada en una piscina.

Las autoridades dominicanas dispusieron el cierre del colegio y pidieron medidas de coerción contra la directora y otras tres personas responsables de la entidad, a quienes acusa de homicidio involuntario.

«Tenemos un Ministerio Público independiente, esto es una tragedia. Aquí investigamos cualquier situación parece o no, sin importar el color de la piel de la nacionalidad de cualquier persona», argumentó Abinader.

El viernes pasado, el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) instó «a las autoridades competentes de la República Dominicana a que apliquen, con toda la diligencia y transparencia necesarias, las medidas requeridas» en relación a la muerte de la niña, que vincularon con los «actos de violencia» y «abusos» que sufren los migrantes haitianos en el país vecino.

«El Consejo lamenta profundamente que miles de migrantes haitianos y familias haitianas o de origen haitiano se hayan visto afectados en los últimos meses por actos de violencia, abusos o tratos que atentan contra la dignidad humana», afirmó el CPT en un comunicado.

El organismo de máxima dirección en Haití aseguró que sigue «dispuesto a colaborar» con las autoridades dominicanas, a través de los mecanismos establecidos, en cualquier iniciativa destinada a establecer la verdad, garantizar la administración imparcial de la justicia y reforzar la protección equitativa de los derechos fundamentales de todos.

La indignación por este caso ha ido creciendo al ser visto como exponente de la situación que viven los haitianos en República Dominicana, con organizaciones como Amnistía Internacional (AI) que ha señalado en el pasado que las políticas migratorias dominicanas están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio. EFE

rsl/sbb