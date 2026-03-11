Abogada colombiana inscribe su candidatura presidencial disfrazada de ‘La casa de papel’

Bogotá, 11 mar (EFE).- La abogada Sondra Macollins Garvin, una desconocida que busca llegar a la Presidencia de Colombia, inscribió este miércoles su candidatura con la máscara de Salvador Dalí y el traje rojo que utilizan los personajes de la serie de televisión española ‘La casa de papel’, con lo que busca representar a los ciudadanos anónimos.

Macollins llegó a la sede principal en Bogotá de la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de las elecciones, acompañada de decenas de personas más que llevaban el mismo disfraz, incluido su compañero de fórmula, el también abogado Leonardo Karam Helo.

«Hoy la gente, los invisibles, los anónimos, estamos presentando nuestro nombre para regresarle el poder a la gente», expresó Macollins, quien se autodenomina ‘La mujer de Hierro’ y la ‘Voz de las mujeres y la justicia’.

En la misma sede de la Registraduría, Macollins llevó en enero más de un millón de firmas que avalan su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En ‘La casa de papel’, los asaltantes utilizaban el traje rojo y las máscaras de Dalí como símbolo de resistencia y rebelión ante el sistema, algo que Macollins y su equipo emularon para impulsar esta candidatura que no llega ni siquiera al 1 % de la intención de voto en las encuestas.

Macollins aseguró que su propuesta para la Presidencia está centrada en temas como justicia, derechos humanos y seguridad, con énfasis en los delitos que ocurren en las calles y en el espacio digital.

La abogada ha ganado relevancia en el último año por defender judicialmente a personajes polémicos como el estafador David Murcia Guzmán, quien cumple una condena de 22 años en una cárcel por los delitos de captación masiva y habitual de dineros del público y lavado de activos, o al exnarcotraficante Carlos Lehder, quien fue miembro del Cartel de Medellín.

Su defensa en el caso de Murcia se hizo más notoria en febrero pasado cuando el estafador presentó una queja disciplinaria contra el candidato presidencial del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, por supuestamente haberlo timado hace casi 20 años, cuando era su abogado, con 5.000 millones de pesos colombianos (unos 1,34 millones de dólares de hoy).

Macollins también ha defendido a los exmilitares colombianos que participaron el 7 de julio de 2021 en el magnicidio del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise, y están detenidos en ese país. EFE

