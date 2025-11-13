Abogado general UE no ve ley amnistía como «autoamnistía» ni contra directiva terrorismo

3 minutos

Bruselas, 13 nov (EFE).- El abogado general de la Unión Europea (UE) Dean Spielmann consideró este jueves que la ley de amnistía española no es contraria a la directiva europea antiterrorismo y, en contra del criterio de la Comisión Europea (CE), señaló que a su juicio «no constituye una autoamnistía».

En sus conclusiones publicadas este jueves, el letrado asegura que «nada permite calificar a la ley de amnistía de autoamnistía» y argumenta que se trata del «fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista», no impuesto por un poder autoritario, y que «su aplicación no se sustrae al control judicial».

«La ley de amnistía no abarca indistintamente a todos los agentes del Estado o los titulares del poder, sino que se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas. En una palabra, opera impersonalmente», señala el abogado en sus conclusiones.

Para Spielmann, la amnistía no persigue «proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales», sino «dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación».

En la vista de la causa que se celebró en el TJUE el pasado mes de julio, el abogado de la CE, Carlos Urraca, dijo que no parecía que la norma española respondiese a un «objetivo de interés general», porque fue «parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».

Un argumento que refutó entonces la abogada general del Estado, Andrea Gavela, al recordar que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que «responde a un fin legítimo, explícito y razonable» de mejorar la situación política y social en Cataluña.

Por otro lado, el abogado general no vio hoy ninguna incompatibilidad entre la directiva antiterrorista de la UE y la ley de amnistía, ya que «meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza».

Según el comunicado remitido por el TJUE, la ley de amnistía «cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente».

Respecto al potencial carácter vago o abstracto de la formulación de la ley de amnistía que Bruselas había puesto sobre la mesa, el abogado general comunitario apunta a que, aún con un «ámbito de aplicación material y temporal amplio», la norma abarca «un período determinado y unos hechos que se identifican con precisión, vinculados en su totalidad al proceso independentista de Cataluña».

La opinión del abogado general no es vinculante y sólo sirve para orientar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que previsiblemente saldrá en unos meses, si bien los jueces suelen coincidir con la valoración de los abogados. EFE

