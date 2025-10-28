Abre «Davos del Desierto» en A.Saudí con llamada a nuevo modelo de sector público-privado

El Cairo, 28 oct (EFE).- La novena edición del foro económico «Futuro de las Inversiones» (FII, en inglés) en Arabia Saudí, conocido como el «Davos del desierto», abrió este martes sus puertas con una llamada a un «nuevo modelo» económico global en el que el sector público y privado tienen que colaborar.

«Debemos asumir esta responsabilidad y aprovechar esta oportunidad sin demora (…) los viejos modelos que nos trajeron a este punto ya no sirven», aseguró en el discurso de inauguración el gobernador del fondo soberano saudí y presidente del Instituto FII, Yasir al Rumayan.

Indicó que los gobiernos «no pueden corregir este rumbo solos. Del mismo modo, el sector privado no puede salir de esta situación con gastos; deben unirse, gobiernos y sector privado como verdaderos socios», por lo que se necesita «un nuevo modelo».

Llamó a una colaboración «global para una nueva era de prosperidad global, porque la desigualdad no es solo una brecha económica, sino un fracaso moral que separa el potencial humano de la realidad. En 2025, casi el 10 % de la población mundial, aproximadamente 808 millones de personas, vivirá en la pobreza extrema».

Se espera que esta conferencia atraiga a más de 8.000 participantes y 650 oradores en 250 sesiones en un foro que lleva como lema «La clave de la prosperidad: abrir nuevas fronteras de crecimiento» y que se extenderá hasta el próximo jueves.

Entre los participantes está el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y Donald Trump Jr, el primogénito del presidente estadounidense, Donald Trump.

A lo largo de esta jornada, además de diferentes directores ejecutivos de grandes empresas, hablará la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, así como el vicepresidente chino, Han Zheng.EFE

