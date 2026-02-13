Abren al público una colección científica de Galápagos antes reservada para investigadores

Una colección científica con ejemplares de 7.500 especies que habitan en las islas ecuatorianas de Galápagos fue abierta al público tras permanecer reservada para investigadores durante seis décadas, informó el jueves la oenegé Fundación Charles Darwin (FCD).

Con flora y fauna únicas en el mundo, el archipiélago ubicado a 1.000 km de la costa de Ecuador y Patrimonio Natural de la Humanidad, forma parte de la reserva mundial de la biósfera.

Su frágil ecosistema ha sido por décadas un laboratorio vivo para científicos de todo el mundo.

Abrir la colección de la FCD «acerca la ciencia a la sociedad y conecta a residentes y turistas con la riqueza biológica que hace único al archipiélago», señaló el organismo en un comunicado.

Su contenido, que será exhibido de forma gratuita y permanente en el territorio insular, es «un patrimonio científico del Ecuador y una herramienta estratégica para estudios en biodiversidad, taxonomía, genética, evolución y procesos de especiación» en las Galápagos, agregó.

Por décadas solo científicos tuvieron acceso a 137.000 especímenes de más de 7.500 especies endémicas e introducidas a las islas «encantadas».

Entre los animales preservados están el albatros de Galápagos y las tortugas gigantes que dan su nombre al archipiélago, así como especies invasoras como ratas y la mosca vampiro, los mayores enemigos de las islas.

