Abucheos contra el representante de Milei en la Feria del Libro de Buenos Aires

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Buenos Aires, 23 abr (EFE).- Los abucheos contra el secretario de Cultura de Argentina, Leonardo Cifelli, marcaron el inicio de la inauguración de la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, cuando un grupo de personas elevaron carteles contra el Gobierno de Javier Milei y se sumó una buena parte del público, lo que dio lugar a una bronca en la que se confundían los gritos con el discurso oficial.

Mientras unos interrumpían la exposición de Cifelli con silbidos y consignas en defensa de la cultura y la universidad pública, otros ingresaron a la carpa donde se desarrollaba el acto con carteles de protesta, en una escena similar a la registrada el año pasado durante la inauguración de la misma feria.

“¿Hasta cuándo nuestros libros junto con Martínez de Hoz y la Sociedad Rural?”, se leía en las pancartas, en alusión al ministro de Economía de la última dictadura argentina (1976-1983).

En respuesta a la situación que dejó perplejos sobre todo a los extranjeros invitados a esta inauguración, Cifelli -visiblemente molesto- respondió desde el escenario a quienes lo increpaban: “Saquen los carteles, son cuatro”, lo que provocó más gritos del público.

Durante su discurso, que transcurrió entre abucheos y gritos, el secretario de Cultura (cargo a lo que Milei rebajó lo que en el pasado era ministro) defendió la gestión del Gobierno de Milei y afirmó que Argentina atraviesa “un momento de transformación profunda”, en el que busca “ordenar sus prioridades, recuperar la confianza y volver a poner en el centro la libertad”.

Elogió el liderazgo del presidente y de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, lo que provocó una nueva ola de abucheos. “Gracias a Javier Milei y Karina Milei”, repitió en varias ocasiones, redoblando la apuesta ante las interrupciones del público.

Cifelli, en tono desafiante, se dirigió al auditorio y afirmó: “¿Arreglaron ustedes lo de YPF o lo arregló el Gobierno de Javier Milei? ¿Quién lo arregló?”, en referencia -fuera de la lógica de una feria literaria- a la razón que dio la Justicia de Estados Unidos al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

Sus palabras calentaron aún más el ambiente, en contraste con los momentos previos, cuando se había disfrutado de un emotivo concierto sorpresa de Fito Páez, que terminó con aplausos y vítores. EFE

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