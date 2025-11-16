Académicos y diplomáticos de Irán y España homenajean a Cervantes y su obra maestra

Teherán, 16 nov (EFE).- Académicos de Irán y España rindieron homenaje este domingo al célebre novelista, poeta y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, en un evento bautizado la ‘Noche de Cervantes’ que reunió también a diplomáticos de las embajadas de España, México y Portugal en Teherán.

En el acto, organizado por la embajada de España, la Facultad de Literatura Persa y Lenguas Extranjeras de la Universidad Allameh Tabatabaí y la revista cultural iraní Bukhará, los oradores analizaron la figura de Cervantes como precursor de la modernidad literaria.

«Hablar de Cervantes es hablar de literatura, sí, pero también de humanidad», indicó el segundo jefe de la embajada de España en Teherán, Antonio Torres‑Dulce Ruiz, en su intervención ante representantes de las embajadas de México y Portugal, así como académicos y estudiantes iraníes.

El también encargado de asuntos culturales y científicos de la sede diplomática española enfatizó que la obra maestra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, «trasciende siglos y fronteras y su figura se equipara a William Shakespeare en la literatura inglesa: no pertenece a España, sino a todos los que aman las historias, los sueños y el ingenio humano».

El diplomático calificó la novela como «un manual de vida, sobre todo para los que desean seguir la vida con humor, valentía y coraje».

En el evento también intervino por videoconferencia el catedrático de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y biógrafo de Cervantes José Manuel Lucía Méjías, quien describió al Don Quijote como «la obra literaria más influyente de la literatura universal».

En este acto dedicado a Cervantes, los presentes también rindieron tributo a la memoria de Mohammad Qazi, el único traductor persa de Don Quijote, obra que, según los ponentes, ha servido como «un puente cultural» entre España e Irán. EFE

