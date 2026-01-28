Acercarse a la Fontana di Trevi será de pago desde el lunes y tendrá cercado desmontable

2 minutos

Roma, 28 ene (EFE).- Ver de cerca la monumental Fontana de Trevi, la fuente más famosa de Roma, será de pago desde el próximo lunes y, para ello, las autoridades han ideado un sistema de cercado discreto y desmontable que permitirá organizar las filas de turistas.

Desde este 2 de febrero -previamente se había anunciado para el 1- acceder al recinto de la Fontana di Trevi y descender a su vaso para verla de cerca y lanzar la famosa moneda costará dos euros (2,38 dólares), según ha explicado este miércoles el ayuntamiento romano.

Este nuevo y controvertido sistema de pago se aplicará todos los días de la semana de 11.30 a 22.00 horas locales (-1 GMT), aunque los fines de semana el horario se alargará desde las 9.00 horas.

Los residentes de Roma podrán acceder gratuitamente presentando su carné de identidad, así como las personas con discapacidad y sus acompañantes, menores de seis años y guías turísticos.

Además, una vez termine el horario «de pago», desde las 22.00 horas, la Fontana podrá seguir visitándose gratuitamente. Las entradas podrán reservarse a partir de mañana jueves en el nuevo portal www.fontanaditrevi.roma.it.

Para permitir este nuevo sistema de visita y «mejorar su eficacia», las autoridades de Roma han diseñado un sistema de cercado que permitirá «proteger el acceso al perímetro bajo de la fuente» desde la calle y «contener y regular» las filas de turistas que acudirán.

El vaso de la Fuente quedará así rodeado por unos paneles discretos, disimulados al emular el mármol con el que está hecho el monumento, y serán colocados por la noche para no causar problemas al tránsito por el lugar, en pleno corazón de la capital italiana.

Esta instalación, según aclara el ayuntamiento, es «completamente reversible», es decir, no afectará a la integridad del monumento, y podrá quitarse y ponerse en función de su necesidad.

Todo para «minimizar el impacto visual del nuevo recinto y respetar al máximo el valor histórico y artístico del complejo monumental».

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha justificado su decisión de hacer pagar para acercarse a la Fontana para reducir la aglomeración de turistas.

El sistema de pago ha sido precedido por una «atenta actividad de control» del flujo turístico en un año, entre diciembre de 2024 y de 2025, con picos de hasta 70.000 visitas en un solo día. EFE

