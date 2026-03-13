Acnur abre convocatoria para reconocer a empresas que contratan a refugiados en Ecuador

2 minutos

Quito, 12 mar (EFE).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentó este jueves la quinta edición del ‘Sello Empresa Inclusiva’, una iniciativa que busca reconocer el aporte del sector privado al desarrollo de las personas desplazadas por la fuerza en Ecuador.

El programa convoca a empresas, cámaras, gremios e instituciones financieras del sector privado que destaquen por la implementación de prácticas laborales inclusivas para personas refugiadas.

«El potencial de las personas desplazadas por la fuerza es enorme, cuentan con habilidades y talentos que pueden aportar o ya aportan al desarrollo del país y al tejido empresarial», afirmó el representante de Acnur en Ecuador, Federico Agusti.

Desde 2022, cuando se puso en marcha el Sello Empresa Inclusiva, alrededor de 240 empresas han sido reconocidas en distintas categorías por sus iniciativas de inclusión laboral, lo que ha contribuido a la contratación de más de 1.925 personas en movilidad humana en el país.

Según Acnur, el 57 % de las postulaciones registradas en las cuatro ediciones anteriores provino de pequeñas y medianas empresas.

En esta quinta edición, las empresas podrán postular entre el 12 de marzo y el 31 de julio de 2026 en categorías como empleabilidad, cadenas de valor, formación, inclusión financiera, ambientes empresariales inclusivos y compromiso con la comunidad.

Las postulaciones serán evaluadas por un comité conformado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) y la Embajada de Canadá en Ecuador.

Las empresas seleccionadas serán anunciadas en una ceremonia prevista para septiembre, en la que recibirán un reconocimiento por su labor en la promoción de los derechos y la integración de personas refugiadas y en movilidad humana.

Acnur indicó que iniciativas similares al Sello Empresa Inclusiva también se desarrollan en otros países de la región como Brasil, Costa Rica, Colombia y México, con el objetivo de fortalecer el papel del sector privado en la integración de las personas desplazadas por la fuerza. EFE

