ACNUR denuncia que crisis en O.Medio afecta a su cadena global de asistencia a refugiados

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Ginebra, 1 may (EFE).- La crisis bélica en Oriente Medio ha generado efectos en cadena mucho más allá de esa región, y está afectando al envío de ayuda humanitaria a zonas como el continente africano, lamentó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Su portavoz Carlotta Wolf indicó en rueda de prensa que el incremento de los costes de combustible, alimentos y transporte en todo el mundo está elevando los precios y retrasando la entrega de suministros críticos.

«En algunos casos los costes se han duplicado, caso del transporte desde los almacenes de ACNUR en Dubái (Emiratos Árabes) hacia Sudán y Chad», indicó la fuente oficial.

Agregó que la situación es especialmente preocupante en África, donde los envíos desde Kenia a países como Etiopía, República Democrática del Congo o Sudán del Sur sufren retrasos por la menor disponibilidad de camiones.

«Las tarifas de transporte desde los principales países de origen han aumentado casi un 18 % desde el inicio de las hostilidades», mientras que la capacidad de los proveedores globales para ACNUR ha bajado al 77 % desde comienzos de año, subrayó Wolf.

Para intentar responder a la crisis, ACNUR está redirigiendo algunos de sus envíos hacia las costas del golfo de Aqaba, que desemboca en el Mar Rojo, o por rutas terrestres desde Dubái a la Península Arábiga y Turquía.

Wolf indicó que pese a todo ACNUR está manteniendo su asistencia a las zonas más vitales, gracias a una red global de suministro que incluye siete almacenes globales, ya que junto al de Dubái tiene otros seis en Termez (Uzbekistán), Copenhague, Acra, Duala (Camerún), Nairobi y Ciudad de Panamá.

«A nivel mundial disponemos de existencias de más de 31.000 toneladas métricas valoradas en aproximadamente 130 millones de dólares», subrayó. EFE

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