Acnur entrega a Perú 45 toneladas de ayuda humanitaria para prevenir y atender desastres

Lima, 5 feb (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) entregó a Perú este jueves 45 toneladas de ayuda humanitaria, valorada en 1,7 millones de soles (unos 504.000 dólares), para aumentar la preparación del país ante desastres, informó un comunicado oficial.

La ayuda comprende más de 9.400 bienes, entre los que se encuentran viviendas prefabricadas, carpas familiares, lámparas solares, mantas, esterillas y lonas ignífugas, «que ayudarán a miles de personas afectadas por desastres en el Perú», detalló Acnur.

«Esta contribución reforzará la capacidad del Estado peruano para responder de manera rápida y eficiente ante desastres y otras emergencias», agregó el organismo de la ONU.

Al respecto, la representante de Acnur en Perú, Laura Almirall, sostuvo que, con esta donación, el organismo «reafirma su compromiso de apoyar al Perú en los esfuerzos de preparación ante futuras emergencias, reduciendo el impacto en las personas y los daños materiales».

«La planificación con anticipación es fundamental para que los recursos lleguen donde más se necesitan», agregó.

Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo, afirmó que «este gesto de solidaridad y cooperación refleja el firme compromiso de Acnur con el fortalecimiento de la respuesta humanitaria y la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad» en su país.

La donación fue entregada en una ceremonia que se realizó en el almacén del Indeci en la provincia limeña del Callao, en la que participaron Almirall y Arroyo, además del director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería peruana, Luis Felipe Ugarelli, y la coordinadora residente de la ONU en Perú, Rossana Dudziak.

Acnur detalló que la mayoría de los bienes fueron puestos a disposición del Indeci a nivel nacional, mientras que una parte se destinó a Tumbes, una región del norte del país «expuesta a emergencias recurrentes por lluvias intensas».

Además, parte de los elementos donados ya fueron distribuidos por la Defensa Civil peruana en la región amazónica de Ucayali para ayudar a familias afectadas por fuertes lluvias en el distrito de Purús, fronterizo con Brasil.

Acnur también organizó la formación de personal del Indeci en el armado e instalación de unidades de vivienda prefabricada, conocidas como RHU (Refugee Housing Units), que son utilizadas alrededor del mundo como albergues temporales para familias desplazadas por una emergencia, módulos de atención o espacios operativos móviles.

La colaboración se desarrolla en el marco de la Red Humanitaria Nacional, que es copresidida por el Indeci y la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Perú, y articula a las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales para mejorar la preparación y respuesta ante emergencias en el país, precisó el comunicado. EFE

dub/fgg/seo