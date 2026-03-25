Acnur reconocerá a empresas que promuevan la inclusión de personas refugiadas en Perú

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Lima, 25 mar (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Perú lanzó este miércoles la plataforma ‘Empresas con Refugiados’, que reconocerá a compañías que promueven la inclusión económica de personas refugiadas mediante empleo, formación y acceso a servicios financieros, con el objetivo de impulsar su integración y aportar al desarrollo del país.

«Las personas refugiadas enriquecen a nuestras sociedades con talento, habilidades y conocimientos que han forjado a lo largo de sus vidas. Estas cualidades no solo fortalecen a las comunidades que las acogen, sino que también representan un valioso aporte para las empresas que les brindan una oportunidad», señaló la representante de ACNUR en Perú, Laura Almirall.

La iniciativa está dirigida a empresas, gremios, cámaras de comercio, instituciones financieras y centros de capacitación del país andino interesados en visibilizar y ampliar sus buenas prácticas de inclusión y podrán postular hasta el 10 de abril.

Este proyecto reconocerá acciones del sector privado en tres categorías; en empleabilidad, se distinguirá a empresas que hayan contratado al menos a una persona refugiada en el caso de pequeñas y medianas empresas, y a dos en el caso de grandes compañías.

En formación, se reconocerá a organizaciones que hayan capacitado al menos a tres personas refugiadas en temas relacionados con el empleo, el emprendimiento o la educación financiera y en inclusión financiera, se reconocerá a entidades que hayan otorgado créditos a al menos tres personas refugiadas o abierto cuentas bancarias a por lo menos diez durante el último año.

La plataforma, impulsada junto a World Vision Perú, también busca fomentar una cultura corporativa inclusiva y diversa, brindar asesoría técnica sobre contratación, promover la responsabilidad social empresarial, visibilizar buenas prácticas del sector privado y generar espacios de ‘networking’ (contactos), ferias laborales y capacitaciones especializadas.

Acnur señaló que la evidencia muestra que la inclusión económica también genera beneficios para los países de acogida y en Perú, donde residen 1,6 millones de personas venezolanas, los ingresos fiscales generados por personas forzadas a huir de sus hogares superan el costo de la inversión pública destinada a facilitar su acceso a servicios.

De hecho, un estudio del Banco Mundial y Acnur señala que por cada sol invertido entre 2018 y 2022 para favorecer la integración, el país obtuvo un retorno de 2,6 soles.

A nivel regional, la integración laboral de personas refugiadas y migrantes podría aumentar el PIB de los países de acogida en hasta 4,5 puntos porcentuales para 2030.

Así, Perú será el cuarto país de América Latina y el Caribe en implementar la iniciativa ‘Empresas con Refugiados’, después de Brasil, Ecuador y Panamá y experiencias similares también se desarrollan en otros países de la región como Costa Rica, Colombia y México.EFE

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