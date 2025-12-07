Acordar una «secuencia» de implementación es el problema de la tregua en Gaza, según Catar

2 minutos

Doha, 7 dic (EFE).- Acordar una secuencia de implementación de los puntos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, principalmente en qué orden aplicar el desarme del grupo islamista Hamás y la retirada del Ejército israelí del enclave, es el principal «problema» para entrar en la segunda fase de la tregua, según Catar.

«Lo importante es lograr una secuencia en la que ambas partes estén de acuerdo. Este es el problema actual», dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en un encuentro con periodistas en los márgenes del Foro de Doha, que terminó este domingo en la capital catarí.

Al Ansari -cuyo país es el principal mediador en la guerra de Gaza junto a EE.UU., Egipto y Turquía- afirmó que la postura de Doha es «llegar a un consenso» para que se lleven de forma simultánea tanto el proceso de desarme de Hamás como la «desocupación» del devastado enclave palestino.

«No podemos permitirnos una situación en la que los palestinos entreguen sus armas y la ocupación israelí simplemente permanezca allí», indicó el portavoz, que recordó que Hamás trata su desarme como una «decisión nacional» que todas las facciones deben abordar «simultáneamente» en beneficio de una Autoridad Palestina que se encargue de la seguridad en los territorios palestinos.

No obstante, lamentó que «queda mucho por hacer», ya que tampoco existe ninguna presencia de la Autoridad Palestina en Gaza, por lo que Catar está trabajando «con todas las partes para analizar posibles escenarios y buscar soluciones innovadoras».

«Hemos estado probando todos estos escenarios para ver cómo el desarme sería aceptable para los israelíes y, al mismo tiempo, brindaría las garantías necesarias a la parte palestina. Es algo que se está negociando entre los mediadores y las partes en el momento», aseguró.

Por otra parte, Al Ansari criticó que el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que dio paso a un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre pero que ha sido violado recurrentemente, está en «los detalles técnicos», ya que el documento «era bastante general» y los puntos se han ido concretando «poco a poco».

El portavoz catarí hizo estas declaraciones el mismo día en el que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la segunda fase del plan de «paz» de Trump para la Franja de Gaza es inminente y consistirá en «el desarme de Hamás y la desmilitarización» del enclave palestino. EFE

cgs/ijm/fpa

(foto)