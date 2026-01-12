Activista británica propalestina cumple 71 días en huelga de hambre en cárcel de Londres

2 minutos

Londres, 12 ene (EFE).- Una activista propalestina de 31 años cumple hoy 71 días de huelga de hambre en una prisión de Londres con la salud muy deteriorada, y ha confesado a una amiga suya que se está muriendo.

«Me estoy muriendo», dijo Heba Muraisi a su compañera Francesca Nadin, ambas activistas de la organización Palestine Action, prohibida por el Gobierno británico el pasado mes de julio (que la califica ahora de «grupo terrorista»), según recoge hoy el diario ‘The Guardian’.

Otros medios han recogido durante el fin de semana el delicado estado de Muraisi, que sufre de persistentes dolores de cabeza, mareos y fatiga, tras 71 días sin ingerir alimentos sólidos en protesta por su detención en noviembre de 2024 por su presunta implicación en un ataque contra una planta de la empresa israelí de defensa Elbit Systems en Bristol.

Otros tres activistas de Palestine Action están también en huelga de hambre, pero Muraisi es la que más tiempo ha aguantado.

La pasada semana, uno de sus compañeros, Kamran Ahmed, de 28 años y con 58 días de huelga detrás, fue ingresado en el hospital por problemas cardiacos, según dijo su hermana a la cadena ‘Sky News’.

Los tres huelguistas, que niegan su implicación en el ataque, exigen varias condiciones para interrumpir su huelga : un juicio justo, libertad bajo fianza, acabar con la prohibición de Palestine Action y que el gobierno deje de vender armas a Israel, condiciones que el Gobierno laborista no parece dispuesto a negociar.

Hoy mismo se hizo público un manifiesto firmado por decenas de artistas e intelectuales con el título «Nos oponemos al genocidio, apoyamos a Palestine Action». Entre los firmantes están Tareq Ali, Judith Butler, Angela Davies, Naomi Klein, Ilan Pappé o Sally Rooney, entre otros. EFE

fjo/rb/fpa