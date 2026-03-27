Activista propalestina en EEUU afirma que el FBI frustró un complot para asesinarla

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Una activista palestino-estadounidense radicada en Estados Unidos afirmó el viernes que el FBI había frustrado un inminente complot para asesinarla, al tiempo que acusó a destacadas figuras proisraelíes de incitar a la violencia.

Nerdeen Kiswani dirige «Within Our Lifetime», un grupo de defensa de la causa palestina en la ciudad de Nueva York, y ha sido una figura clave en la organización de protestas centradas en la guerra de Gaza.

«Anoche muy tarde, el Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI me informó que un complot contra mi vida estaba ‘a punto’ de llevarse a cabo», escribió Kiswani en X.

Dijo que los agentes habían llevado a cabo una operación en Hoboken, a las afueras de la ciudad de Nueva York, relacionada con el complot.

El sospechoso, Alexander Heifler, fue detenido después de compartir sin saberlo con un agente encubierto sus planes de lanzar cócteles Molotov contra la casa de Kiswani, según la fiscalía federal de Nueva Jersey.

The New York Times, citando una fuente policial, informó de que Heifler era miembro de una rama de la Liga de Defensa Judía, a la que el FBI ha calificado como organización terrorista.

El sujeto enfrenta cargos separados por fabricar y poseer dispositivos destructivos, cada uno de los cuales conlleva hasta 10 años de prisión. El viernes compareció ante un tribunal de Nueva Jersey.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el plan contra Kiswani de «acto escalofriante de violencia política».

El mes pasado, Kiswani demandó a Betar US, un grupo derechista proisraelí, por presuntamente violar sus derechos civiles al ofrecer «recompensas» en redes sociales para que la gente la acosara o agrediera.

«Durante meses, organizaciones sionistas como Betar y políticos como Randy Fine han alentado la violencia contra mi familia y contra mí», agregó Kiswani.

Fine, un legislador republicano, fue acusado de islamofobia después de sugerir en una publicación en X que «preferiría a los perros antes que a los musulmanes» en respuesta a un tuit de Kiswani en el que describía a los perros como «impuros».

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