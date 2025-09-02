Activistas amenazan con bloquear el puerto de Venecia si Israel frena la Flotilla a Gaza

3 minutos

Roma, 2 sep (EFE).- Colectivos sociales y sindicales del norte de Italia amenazaron este martes con bloquear el puerto de Venecia si Israel intercepta la ‘Global Sumud Flotilla’, la flota humanitaria que navega hacia Gaza con toneladas de ayuda para la población palestina.

«Declaramos desde ya que si la Flotilla es detenida, nos movilizaremos para bloquear el puerto de Venecia», afirmaron este martes los ‘Centros Sociales del Nordest’ y el sindicado de base Adl Cobas en una nota.

Los activistas también respondieron a las recientes declaraciones del Ministerio de Seguridad Nacional de Israel, que amenazó con tratar como «terroristas» a los activistas a bordo de la flotilla.

«Las amenazas del ministro dejan poco espacio a la ilusión. Pero es precisamente por eso que debemos estar presentes, y nos moveremos con determinación», agregaron.

El pasado sábado miles de personas se manifestaron para denunciar la situación en Palestina en el marco del Festival de Cine de Venecia con una marcha por la isla del Lido propuesta por estas organizaciones.

Cinco embarcaciones de la Flotilla zarparon el comingo desde los puertos italianos de Génova (norte) y La Spezia (norte) rumbo a Catania (Sicilia), como parte de la ‘Global Sumud Flotilla’, considerada la mayor misión civil de este tipo con destino a Gaza.

A bordo transportan 300 toneladas de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad.

En Génova, donde los estibadores llevan meses bloqueando cargamentos militares hacia Israel mediante huelgas y protestas selectivas, el Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios (CALP) también amenazó con paralizar la actividad del puerto en caso de que la flotilla sea interceptada.

«Si tocan la Gaza Sumud Flotilla, del puerto de Génova no saldrá ni un solo clavo. Estamos listos para bloquear Europa», advirtieron durante los actos previos a la salida de las embarcaciones.

En paralelo, en Sicilia se preparan otras quince embarcaciones con cerca de 200 voluntarios de diferentes países, todos sometidos a entrenamiento obligatorio en comunicación no violenta y formación legal sobre los derechos en misiones humanitarias, explicó a EFE Maria Elena Delia, portavoz en Italia de la flotilla.

En las últimas horas, activistas, organizaciones sociales y sectores de la oposición italiana han instado al Gobierno de Giorgia Meloni a garantizar la protección de los ciudadanos italianos que participan en la misión humanitaria.

“Esperamos que nuestros gobiernos actúen según su deber institucional: defender y proteger a sus ciudadanos, que no están haciendo nada malo”, declaró Delia a EFE.

La portavoz advirtió además de que una eventual detención por parte de Israel constituiría, en sus palabras, “en realidad un secuestro”, ya que “no existe delito alguno”.

«Arrestarnos como si fuéramos terroristas es una acción ilegal y absurda. Resulta ridículo llamar terroristas a hombres y mujeres que quieren llevar alimentos y medicinas a una población llevada al límite de sus fuerzas», concluyó. EFE

