Activistas brasileño e hispanopalestino de la flotilla Global Sumud serán interrogados en Israel

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El brasileño Thiago Ávila y el hispanopalestino Saif Abu Keshek, capturados el jueves junto a unos 175 activistas cuando se dirigían a Gaza a bordo de una flotilla humanitaria, serán interrogados en Israel, indicaron el viernes las autoridades de este país.

El grueso de los activistas de esta flotilla, que contaba inicialmente con más de cincuenta naves, fueron desembarcados este viernes en la isla griega de Creta, frente a cuyas costas fueron interceptados el jueves por las fuerzas israelíes.

Según constató un periodista de AFP, alrededor de 175 activistas, en su mayoría ciudadanos de países europeos, subieron a cuatro autocares en el puerto de Atherinolakkos, en el sureste de Creta.

Los activistas, escoltados por guardacostas griegos, debían dirigirse a Heraklion, la capital de la isla, según la prensa local. Al mismo tiempo, los barcos de la flotilla que no fueron interceptados el jueves se dirigen a la ciudad cretense de Ierapetra.

Entre los desembarcados en Creta no está, de acuerdo con lo anunciado por la cancillería israelí, ni el activista brasileño Thiago Ávila, miembro del comité organizador de la Flotilla Global Sumud, ni el hispanopalestino Saif Abu Keshek.

En un mensaje en X, el ministerio israelí dijo que Thiago Ávila es «sospechoso de actividad ilegal», sin más precisiones, y Abu Keshek «sospechoso de afiliación a una organización terrorista». Ambos «serán llevados a Israel para ser interrogados», apostilló la cancillería.

«Todos los activistas de la flotilla están ya en Grecia, salvo Saif Abu Keshek y Thiago Ávila», destacó un portavoz del ministerio israelí de Exteriores, Oren Marmorstein, sin precisar su paradero.

Thiago Ávila participó en la flotilla humanitaria «Nuestra América», que arribó a fines de marzo a La Habana, en solidaridad con el gobierno cubano, atosigado por el bloqueo energético impuesto por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Acompañado de la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Ávila participó también el año pasado en otra flotilla dirigida a Gaza, e igualmente interceptada por Israel.

El gobierno español exigió este viernes la «inmediata liberación» de Abu Keshek, y prometió prestarle «toda la protección».

– Más de 50 barcos –

El jueves, Israel dijo que 175 activistas (211 según los organizadores de la flotilla con ayuda humanitaria) a bordo de unas veinte embarcaciones habían sido interceptados frente a Creta, en el Mediterráneo oriental.

Las autoridades israelíes dijeron inicialmente que los activistas irían a Israel. Pero el mismo jueves, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, puntualizó que se acordó con el gobierno de Atenas hacer bajar en las costas del país europeo a los pasajeros de la flotilla.

La flotilla estaba compuesta por más de 50 barcos que partieron en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

La AFP verificó, a partir de datos proporcionados por los organizadores, que las embarcaciones fueron interceptadas en la zona económica exclusiva (ZEE) de Grecia.

El operativo israelí recibió críticas a nivel internacional.

En un comunicado conjunto, una decena de países, entre ellos España, Turquía y Pakistán, denunciaron «violaciones flagrantes del derecho internacional» por parte de Israel. Madrid convocó al encargado de negocios de Israel en España.

El gobierno estadounidense respaldó a Israel y criticó a los aliados europeos, desde cuyos territorios zarparon los barcos, de apoyar «esta inútil maniobra política».

Los activistas de este convoy decían querer romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria a ese territorio palestino, cuyo acceso sigue fuertemente restringido pese a un frágil alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás vigente desde octubre.

La cancillería israelí tachó este viernes de «provocadores profesionales» a los activistas y de hacer el juego del movimiento islamista Hamás.

Igualmente aseveró que «la actividad humanitaria en la Franja de Gaza está siendo gestionada por la Junta de Paz», un organismo promovido discrecionalmente por el presidente estadounidense Donald Trump, que se arroga funciones de resolución de conflictos.

La Flotilla Global Sumud dijo el jueves en X que sus barcos habían sido abordados «por lanchas militares», y que sus ocupantes habían «apuntado con láseres y armas de asalto semiautomáticas» y «ordenado a los participantes que se agruparan en la parte delantera de los barcos y se pusieran a cuatro patas».

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