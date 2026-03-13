Activistas frenan tareas de búsqueda de desaparecidos por falta de seguridad en Jalisco

4 minutos

Guadalajara (México), 13 mar (EFE).- La inseguridad generada tras el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en Jalisco, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero, ha obligado a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas a paralizar sus actividades de campo en el oeste de México.

Así lo indicó este viernes a EFE Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco y madre de José Luis Arana, desaparecido desde 2011, al explicar que la situación de inseguridad ha provocado que no se retomen las brigadas de búsqueda al menos hasta abril.

“En la búsqueda en vida, lo que hacíamos hasta antes del 22 de febrero era ir a los centros de rehabilitación, a las penales, a diferentes hospitales, nosocomios psiquiátricos. Después del 22 nos prohibieron las búsquedas en campo porque no hay gente de la Guardia Nacional que nos pueda acompañar”, aseguró.

Para los colectivos de Jalisco, salir a los predios donde se sospecha la existencia de restos humanos es una tarea urgente ante la crisis de desapariciones en la entidad, donde se han registrado cientos de casos de reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas del Gobierno federal contabiliza 131.840 casos desde 1960. La mayoría de estos se encuentran en Jalisco, con 16.079 casos, según el registro estatal.

Guadalajara, la capital de Jalisco y que será una de las tres sedes mexicanas del Mundial de Fútbol de 2026, ha reforzado el despliegue de efectivos federales tras la caída en un pequeño pueblo al sur de la ciudad del líder del CJNG, considerado el más peligroso del país, ya que fue uno de los epicentros de la ola de violencia en los días posteriores a la operación federal.

El riesgo del fuego cruzado

En este sentido, Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, reveló que existe preocupación entre quienes componen las agrupaciones de búsqueda y les preocupa la logística de seguridad durante las salidas a campo.

“Estamos esperando que termine la planeación, la Comisión de Búsqueda, en un predio de 10 hectáreas donde hace un mes encontramos restos y nos preocupa que no nos vaya a acompañar la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa”, señaló.

Este colectivo, asimismo, decidió suspender por dos semanas la pega de cédulas de búsqueda (documentos con información personal de los desaparecidos) en espacios públicos por temor a enfrentarse con tiroteos o quema de vehículos como sucedió el día del operativo contra El Mencho, en el que murieron 25 miembros de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del crimen organizado.

“Por otra parte, exponer a las familias a fuego cruzado si hubiera un atentado en contra de las fuerzas federales. Entonces, sin dudas es un tema muy complicado y vamos a apostar a la seguridad del Estado para poder realizar nuestras acciones”, señaló.

Arturo Ochoa, cuyos hijos Carlos Arturo y Gustavo Ochoa Cabrales, desaparecieron en enero de 2023, contó que en los tres colectivos a los que pertenece tienen la inquietud de que la violencia vaya a dejar más muertes o desapariciones de personas que buscan a sus seres queridos.

“Los colectivos exigimos que nos acompañe Guardia Nacional dado que es muy riesgoso a búsqueda de campo sin protección por la delincuencia organizada, pues siempre hemos estado bajo amenaza”, dijo.

Mientras tanto, los colectivos reforzaron sus protocolos de seguridad a la vez que se mantienen activos con la difusión de información en redes sociales y con campamentos fuera del Servicio Médico Forense para dar seguimiento a la identificación de los cuerpos que llegan a esa instancia. EFE

gdl/afs/gpv

(foto) (video)