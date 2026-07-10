Activistas resaltan la trascendencia del 11J y su vigencia en las protestas en Cuba

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La Habana, 10 jul (EFE).- Las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores en décadas en Cuba, marcaron un punto de inflexión en la manera de manifestar el descontento social en la isla y el activismo político, coincidieron este viernes varios líderes sociales cubanos.

En un debate virtual por los canales oficiales de la ONG Cubalex, representantes cubanas de esa ONG, de Justicia 11J y de la organización Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), debatieron sobre la trascendencia de los hechos del 11J.

De acuerdo con la directora de Cubalex, Laritza Diversent, “a partir de las protestas del 11J la población civil cubana no ha dejado de salir a la calle (a protestar)».

Hubo un “cambio de perspectiva dentro de la ciudadanía”, reconoce y señala que “si bien no han ocurrido de manera masiva (las protestas), sí se han creado mecanismos para manifestarse”.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde 2024, que se ha agudizado con el bloqueo petrolero de EE.UU. impuesto desde enero y calificado por Naciones Unidas como contrario al derecho internacional.

Los apagones alcanzan más de 30 horas en La Habana y hasta tres días seguidos en el resto del país, y son uno de los principales detonantes del descontento social, que se evidencia en las protestas, quemas de basura y cacerolazos, principalmente en la ciudad capital.

En este sentido, reconoce Diversent, “la situación del país ha mostrado un retroceso total”, en relación a como estaba en 2021 cuando ocurrieron las protestas del 11J, pero esa fecha, considera, “fue el despertar y por ello tenemos una ciudadanía más activa y una sociedad más preparada”.

Por su parte, la psicóloga y coordinadora de MDJC, Kirenia Yalit, recordó que la isla llegó al 11J con alrededor de unos 150 presos políticos, y las protestas pusieron mayor “foco no solo en el descontento social, sino en las personas que ya venían haciendo activismo político en la isla”.

“El pueblo mostró no solo que necesitaba un cambio, sino que también había una historia”, afirmó.

Las activistas también reclamaron la libertad de los presos políticos “los que están desde el 11J, los que estaban antes y los que apresaron después”, dijo Diversent, quien pidió, además, la reinserción a la sociedad de esos ciudadanos.

Según han denunciado entidades de derechos humanos, los hechos del 11J finalizaron con más de 1.400 detenidos.

“Llamamos a la liberación de los presos políticos, que no sean excarcelaciones, sino, puestos en libertad, que se rehabiliten. Las personas deben reintegrarse y volver a vivir”, reclamó la directora de Cubalex.

Al respecto, la directora de Justicia 11J, Camila Rodríguez, ratificó que cinco años después de esas protestas, se continúa trabajando en las “peticiones sobre seguimiento o amnistía” y transitando “por todas las vías legales” para los encarcelados tras los hechos del 11J.

“Estamos pidiendo reparación: memoria, verdad y justicia, para cualquier proceso de transición a la democracia. Han sido muchos años de batallar, y sentimos que cada vez nos escuchan más y estamos más cerca de lograr la libertad de Cuba”, puntualizó. EFE

cdg/gpv