Acuerdo Mercosur-Unión Europea se sellará en el lugar donde nació el bloque suramericano

Ron González

Asunción, 17 ene (EFE).- Hace casi 35 años, las instalaciones del Banco Central de Paraguay (BCP) fueron escenario del nacimiento del Mercosur, el bloque de integración suramericano que este sábado sella, en el mismo lugar, un histórico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) para crear el mercado más grande del mundo.

Como en 1991, cuando se constituyó el Mercado Común del Sur (Mercosur), la cita será bajo el techo de hormigón de su Centro Cultural, que no escapa al brutalismo del Complejo Edilicio del BCP y que Marco Aurelio González, miembro titular del directorio del emisor paraguayo, considera «el faro de estabilidad» del país.

La afirmación no es baladí.

Ese complejo albergó la Convención Nacional Constituyente que en 1992 dio al país una nueva Carta Magna, que le ayudó a dar la transición a la democracia en momentos en que reinaba la confusión tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

«El BCP es la base sobre la cual se construyó esta estabilidad que lleva ya más de 20 años», dijo González a EFE al recordar este evento.

Con todo, esta vez surge un elemento diferenciador: la firma se celebrará en el Gran Teatro José Asunción Flores, nombrado en honor al músico que en 1925 creó la ‘guarania’, el popular género musical paraguayo.

Durante los últimos días, distintas versiones repitieron que en este teatro vio la luz el Mercosur.

Pero González aclaró a EFE que este recinto no se inauguró hasta 2005, catorce años después de la creación del Mercosur.

«Cuando se firmó el Tratado de Asunción -que constituyó el Mercosur-, el Gran Teatro todavía no estaba operativo, ya estaba casi, ya estaba culminado, pero todavía no estaba operativo», explicó.

El directivo añadió que el Tratado de Asunción se firmó en una sala más pequeña, contigua al Gran Teatro José Asunción Flores, un hecho que cree pudo haber causado la confusión de los últimos días.

Un gran teatro para un gran acuerdo

Con 1.100 butacas repartidas en dos plateas, el Gran Teatro José Asunción Flores es la joya del Centro Cultural del BCP.

Sus más de 11.000 metros cuadrados de construcción han sido testigos de grandes eventos estos últimos 20 años, desde conciertos hasta foros económicos o políticos.

La tarde del viernes, decenas de obreros trabajaban a toda prisa para dejar el recinto a punto: instalaron nuevas luminarias, nuevo piso para el escenario y grandes pantallas que servirán de fondo a los líderes que firmarán el acuerdo.

En el teatro, los cancilleres de los países miembros del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- pondrán fin a 26 años de larga negociación cuando firmen el pacto junto al comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič.

Antes, en los altavoces del recinto resonarán los discursos de los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina) y Yamandú Orsi (Uruguay), así como el del canciller brasileño, Mauro Vieira, que tomará la palabra por su país ante la confirmada ausencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

También se escucharán los discursos de los representantes de la UE, entre ellos el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una figura clave para destrabar las negociaciones que dieron vida al acuerdo.

El acto supondrá la creación de un mercado de 700 millones de personas y la zona de libre comercio más grande del mundo.

A su vez, marcará una contravía al proteccionismo global y una apuesta por el multilateralismo, de acuerdo con Von der Leyen.

«El acuerdo transmite un mensaje fuerte, que dice bienvenido al mayor mercado del mundo ya la mayor área de libre comercio del mundo. Un área de asociación y de amistad entre pueblos y regiones», dijo ayer la presidenta de la Comisión Europea tras reunirse con Lula en Brasil.EFE

