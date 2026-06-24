Acuerdo para la compra del Lyon por la estadounidense Michele Kang

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Al mando del Olympique de Lyon desde hace un año, la empresaria estadounidense Michele Kang está a punto de convertirse en su propietaria, tras la firma el martes de un acuerdo para la compra del club de la Ligue 1.

La operación prevé que pase a ser propietaria del 87,7% del capital de Eagle Football Group, la sociedad propietaria del OL, por 30 millones de dólares (26,3 millones de euros al cambio actual), explica el grupo en un comunicado.

Actualmente, todas estas participaciones están en manos de la sociedad holding Eagle Bidco, con sede en Londres, cuyo concurso de acreedores en marzo apartó definitivamente de su dirección al empresario estadounidense John Textor, que había comprado el OL a Jean-Michel Aulas en 2022.

Kang, actual directora general de Eagle Football Group, también se compromete a aportar «hasta 71 millones de euros de dinero nuevo al grupo OL» y «se ha comprometido personalmente a reembolsar la deuda con los principales prestamistas de Eagle Bidco», según un comunicado publicado en la página web del club.

La oferta sigue sujeta a la autorización de la Autoridad de los Mercados Financieros y su realización al mantenimiento del equipo del OL en Ligue 1 para la temporada 2026/2027.

Michele Kang ya era presidenta del equipo masculino, y además propietaria del equipo femenino Lyon.

Bajo la dirección de Kang, el Lyon mejoró hasta el cuarto puesto en la Ligue 1 la temporada pasada, y se clasificó para las rondas previas de la Liga de Campeones.

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