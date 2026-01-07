Acusados del crimen de la española Matilde Muñoz en Indonesia niegan haberlo premeditado

Lombok (Indonesia), 7 ene (EFE).- Los dos hombres acusados de asesinar a la española Matilde Muñoz en su habitación de hotel en la isla indonesia de Lombok negaron este miércoles, durante la segunda sesión del juicio, haber premeditado el crimen y dijeron que la mataron ante el «shock» de que la víctima despertara cuando entraron a robarla.

Los acusados, Suhaeli -conocido como «Eli»- y Heri Ridwan -«Geri»-, testificaron hoy en el juicio, celebrado en el tribunal de Mataram (Lombok), en el que dijeron que habían planeado robar a Muñoz, de entonces 72 años, y que cuando despertó la «estrangularon y tiraron de la cama», lo que hizo que se «golpeara la cabeza».

La Fiscalía indonesia les acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

El cadáver de Muñoz fue hallado en una playa de Lombok el 30 de agosto, casi dos meses después de su muerte, la madrugada del 2 de julio. EFE

