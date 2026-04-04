Acusan a cuatro militares colombianos del asesinato de un campesino en 2017

2 minutos

Bogotá, 4 abr (EFE).- Un fiscal colombiano acusó a un teniente y tres soldados del Ejército del asesinato de un campesino en una zona rural del departamento caribeño de Bolívar el 9 de abril de 2017 durante una operación militar contra un jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así lo informó este sábado la Fiscalía, que detalló en un comunicado que «acusó formalmente al teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y a los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García como presuntos responsables de causarle la muerte a un campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural de (el municipio de) Arenal».

Los militares hacían parte de un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa 1 de la Quinta Brigada del Ejército y participaban ese día en una operación en la que se buscaba ubicar y detener a alias Cusi, un jefe del ELN que delinquía en esa región.

«En uno de los desplazamientos para cumplir la misión encomendada, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban. Los civiles, contrariados por el procedimiento, salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida. Una de las personas murió y la otra fue detenida», agregó la información.

Según la Fiscalía, las víctimas no tenían relación con el guerrillero, que estaba «en un lugar apartado y fue capturado horas después».

Los militares son acusados «de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse».

Por esa razón, los cuatro fueron acusados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos del delito de homicidio en persona protegida. EFE

jga/mb