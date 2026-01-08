Acusan de 21 delitos a exdiputado de ultraderecha portugués investigado por robar maletas

2 minutos

Lisboa, 8 ene (EFE).- La Fiscalía de Portugal ha acusado de 21 delitos de hurto agravado al exdiputado portugués Miguel Arruda, quien fue integrante del partido de ultraderecha Chega, por el robo de maletas de desconocidos en aeropuertos.

Según la acusación, a la que la agencia Lusa tuvo acceso este jueves y que data del 11 de diciembre, la mujer del político también ha sido imputada de un delito de receptación por haber presuntamente disfrutado de ropa y otros bienes que sabía que habían sido robados por su marido.

La acusación también señala que algunos de los artículos de las maletas que robaba eran puestos a la venta por el propio exdiputado en una plataforma digital de venta de segunda mano, en la que habría puesto la dirección de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

Durante el registro de su oficina, las autoridades se incautaron de seis maletas de viaje y una mochila que serían de otras personas, mientras que en sus casas encontraron otros artículos que habrían sido robados.

Arruda, de 41 años, es sospechoso haber robado maletas durante varios meses de las cintas de recogida de equipaje en los aeropuertos de Lisboa y de Ponta Delgada (en el archipiélago de Azores).

El exparlamentario ha defendido que es inocente y que las maletas que la policía encontró en su casa durante un registro son suyas.

Arruda fue elegido en marzo de 2024 por la circunscripción electoral de Azores en la lista de la formación de extrema derecha Chega, aunque tras conocerse la investigación en enero del año pasado pasó a ser independiente.

En las elecciones legislativas de mayo de 2025 quedó definitivamente fuera del Parlamento. EFE

lmg/ssa/rod