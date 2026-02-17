Acusan de suplantar a agente del FBI a hombre que presuntamente intentó liberar a Mangione

2 minutos

Nueva York, 17 feb (EFE).- Un hombre se declaró este martes no culpable en Nueva York de hacerse pasar por un agente del FBI con la presunta intención de liberar de prisión a Luigi Mangione portando un cortador de pizza y un tenedor para barbacoa, señalan medios locales.

Mark Anderson, residente de Minnesota de 36 años, enfrentó hoy su primera audiencia en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, que duró cinco minutos, tras ser acusado de suplantar a un agente del FBI.

La acusación se basa en el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 912, que penaliza la suplantación de un funcionario federal.

El juez federal ordenó que Anderson permanezca detenido, aunque su abogado, Michael Weil, dijo que podría pedir más adelante su excarcelación bajo fianza.

Anderson, que trabajaba en una pizzería en El Bronx, se encuentra en la prisión federal en Brooklyn donde también está recluso Mangione.

Mangione espera el inicio de su juicio por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024.

Anderson, que llevaba la vestimenta del presidio, se presentó el pasado 28 de enero en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, afirmando que era agente del FBI y que contaba con una orden judicial para liberar a un recluso, que no estaba identificado en los documentos.

No obstante, un agente del orden público, que no reveló su nombre por no estar autorizado a hablar públicamente, afirmó que esa persona era Mangione, de acuerdo con el diario digital Gothamist.

Las autoridades señalaron que, cuando el personal penitenciario le solicitó credenciales oficiales, mostró únicamente su licencia de conducir y afirmó que portaba armas en su mochila.

Tras ser detenido, los agentes hallaron en su bolsa utensilios de cocina, entre ellos un cortador de pizza y un tenedor para barbacoa. EFE

rh/nqs/sbb