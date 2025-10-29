Acusan de terrorismo a dos jóvenes suecos por lanzar granadas junto a embajada de Israel

Copenhague, 29 oct (EFE).- Dos jóvenes suecos han sido acusados formalmente de terrorismo por lanzar dos granadas junto a la embajada de Israel en Copenhague el año pasado, informó este miércoles la Fiscalía danesa.

Las granadas explotaron en una propiedad próxima a la legación diplomática israelí la noche del 2 de octubre de 2024 y nadie resultó herido.

Los dos jóvenes, de 18 y 20 años, fueron arrestados horas después y permanecían detenidos en prisión preventiva desde entonces.

La Fiscalía cree que ambos planearon con una u otras personas más transportar cinco granadas a las inmediaciones de la embajada, de las cuales lanzaron dos, aunque no alcanzaron su objetivo.

«Estimamos que los acusados lanzaron las granadas con la intención de alcanzar la embajada de Israel y que el ataque a la embajada, bajo esas circunstancias, debe ser considerado un acto terrorista», señaló en un comunicado la fiscal Lise-Lotte Nilas.

Los dos jóvenes han sido acusados también de intentar poner en grave peligro a las personas que custodiaban la legación, así como de intento de asesinato, ya que al lanzar los proyectiles «aceptaron el riesgo de que los residentes de la propiedad adyacente pudieran morir al explotar las granadas».

La Fiscalía informó de que pedirá una pena de cárcel sin especificar y que ambos sean expulsados de Dinamarca con prohibición de por vida de entrar a este país.

El juicio comenzará el próximo 12 de noviembre y está previsto que termine el 3 de febrero del próximo año. EFE

