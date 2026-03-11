Adam Scott, Matt Bomer, la española ‘La cena’ y Cuba encabezarán Festival de Cine de Miami

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 11 mar (EFE).- Los actores Adam Scott y Matt Bomer, la comedia española ‘La cena’ sobre Francisco Franco y una selección de filmes cubanos que podría ser «histórica» ante la crisis en la isla encabezan el próximo Festival de Cine de Miami, que buscar ser «puerta de entrada» de películas latinoamericanas a EE.UU.

La 43 edición del festival, el mayor del sureste estadounidense, presentará del 9 al 19 de abril más de 160 películas de 45 países, incluyendo la mayor selección hasta ahora de producciones hechas en Miami, anunció Fabiana Echeverría, gerente de marketing del evento, en una entrevista con EFE.

El encuentro, considerado un preeminente punto de exhibición de cine iberoamericano en Norteamérica, espera reunir a 45.000 asistentes y más de 400 profesionales de la industria, además de proyectar películas en sitios icónicos de la ciudad, como el histórico Teatro Olympia y la recién renovada Torre de la Libertad.

«(Es) tener la oportunidad de poder presentar películas, cineastas locales, fomentar el cine local y, además, somos una conexión con Latinoamérica, con el cine hispano parlante, por la misma población de Miami. La diversidad que hay en Miami nos permite tener cine de nuestros países», declaró Echeverría.

En español, destaca ‘La cena’, comedia española sobre un festín para celebrar la victoria de Franco en la Guerra civil española, por lo que se espera la presencia del productor Cristóbal García.

También están las películas ‘Aún es de noche en Caracas’ sobre las protestas de 2017 en Venezuela, el filme de suspense mexicano de temática LGBTI+ ‘En el camino’, el español ‘Maspalomas’ con una historia sobre un hombre homosexual que vuelve al armario y una selección de filmes de cineastas cubanos.

«Nosotros somos un festival local, pero al ser una puerta para tanto cine internacional, tenemos esa oportunidad a nivel de Estados Unidos y de los festivales que existen en Estados Unidos porque tenemos esa facilidad de traer gente que tal vez está teniendo su ‘premier’ aquí», comentó Echeverría.

El festival también premiará por su trayectoria a los actores Matt Bomer y Adam Scott, quien presenta su cinta de terror ‘Hokum’, así como a las actrices Lili Reinhart, quien exhibirá su filme ‘Hal & Harper’, y la puertorriqueña Sonia Manzano, quien aparece en un documental sobre su personaje de ‘Plaza Sésamo’.

Una selección histórica de Cuba

La celebración también incluye un ‘Spotlight on Cuba’ (Foco sobre Cuba), una selección de películas de cineastas originarios de la isla entre las que resalta ‘Revolution’s Daughter’, documental sobre Alina Fernández, la hija «rebelde» de Fidel Castro.

Otro documental, ‘The Long Cuban Night’, recuenta la rebelión de San Isidro en 2021, por lo que el programador de ‘Spotlight on Cuba’, Alejandro Ríos, cree que estas películas son históricas porque se proyectarán en un momento en el que «puede ocurrir la libertad de pronto» en la isla.

«Cuando ocurra la libertad en Cuba habrá que regresar a estas películas para tener una explicación de qué pasó, qué ocurrió, por qué pasó en esa isla durante 67 años», expuso Ríos a EFE.

El crítico de cine resaltó que la selección «es importante porque el público real de esas películas está aquí» en Florida, pues «buena parte de ellas no se pueden poner en Cuba», donde «han sido prohibidas», por lo que anima al público a acudir para ver estos filmes «por adelantado» o que «no van a ver en ningún otro lado». EFE

