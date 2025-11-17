Adora y Adopae firman convenio para promover el merengue y la cultura dominicana

Santo Domingo, 17 nov (EFE).- La Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adoda) y la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) firmaron un convenio marco de colaboración con el propósito de promover el merengue y la cultura dominicana, se informó este lunes.

La firma del convenio establece una alianza estratégica que permitirá impulsar campañas de promoción cultural, difundir mensajes educativos y fortalecer el papel del merengue como símbolo de identidad nacional.

Entre los compromisos asumidos por Adora figura la difusión de contenidos de Adopae en el espacio «Minuto de Adora», la promoción del merengue en su programación musical y el respaldo a campañas de concienciación cultural, de acuerdo con un comunicado conjunto.

Adopae, por su parte, aportará materiales técnicos, guiones y piezas musicales de merengue, además de impartir capacitaciones para locutores y productores en temas culturales.

La organización también participará en programas y entrevistas radiales dedicadas a la promoción de la cultura dominicana.

El convenio incluye el desarrollo conjunto de la iniciativa «Semana del Merengue», que será difundida por las emisoras afiliadas a Adora.

Este convenio «representa un paso significativo en la articulación entre los medios de comunicación y las organizaciones culturales, consolidando un frente común en defensa del arte, la música y la identidad dominicana», destacó el comunicado.

El acuerdo fue rubricado por Rosa Olga Medrano, presidenta de Adora; y por Severo Rivera y José Anotnio Aybar, presidente y primer vicepresidente de Adopae, respectivamente.

«La radio es un canal vital para mantener viva la memoria cultural del país. Con este convenio, reafirmamos nuestro compromiso con el merengue y la cultura nacional», expresó Rosa Olga Medrano.

Por su parte, Severo Rivera destacó que esta alianza permitirá desarrollar actividades para fortalecer a ambas instituciones en beneficio de la industria cultural dominicana y del público, y subrayó que la colaboración permitirá dar mayor visibilidad al trabajo de los periodistas culturales y a los artistas dominicanos a través de una programación radial con enfoque educativo y patrimonial.

Como parte de las acciones de difusión y educación cultural, Adopae celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre el conversatorio «El merengue y sus exponentes», en la sala Aida Bonelly del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de Pochy Familia, Mario Díaz y Fausto Polanco como expositores, como expositores.EFE

mf/pma