Adriana Paz y rapero Eme MalaFe reviven la violencia de género en México con ‘La Cazadora’

Mónica Rubalcava

Park City (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El filme ‘La Cazadora’, de la directora mexico-estadounidense Suzanne Andrews Correa, presentó este jueves al Festival de Cine de Sundance una mirada cruda de la violencia de género en Ciudad Juárez, México, un tema que sigue resonando hoy con la misma urgencia que cuando su protagonista Adriana Paz (‘Emilia Pérez) lo retrató en la pantalla más de una década atrás.

«Para mí volver a Juárez para contar una historia como esta, meterme a ese desierto otra vez, hablar de esta violencia, de estos feminicidios, de estas violaciones… Te abre la cabeza… te saca del privilegio», cuenta a EFE Paz antes de entrar al estreno de la cinta en el encuentro de cine independiente más importante de EE.UU. que este año celebra su última edición en Park City, Utah, tras 40 años como sede principal.

En 2009, Paz actuó en ‘El Traspatio’, una película que narra la historia de las desapariciones de miles de mujeres en los años 1990 en la frontera del estado de Chihuahua.

Ahora, Paz interpreta a Luz, una mujer de la misma ciudad que ha sido violada y que tras el abandono total de las instituciones, decide tomar justicia por sus propias manos, en este relato inspirado en hechos reales.

«Suzanne quedó impactada y escribió esta historia para hablar sobre la violencia que sufrimos las mujeres y las decisiones que a veces hay que tomar para defenderse», ahonda Paz.

Eme MalaFe y el golpe de realidad

La película supone la incursión en el cine del rapero mexicano Eme MalaFe, cuyo nombre real es Martín Geovanni Aldana Cervantes, quien es conocido por sus letras sociales en las que aborda temas como la superación personal o la vida en los barrios marginados de la Ciudad de México.

«Yo tenía en cuenta la realidad que se estaba viendo en nuestro país, pero no la crudeza con la que se vivía en Ciudad Juárez», dice a EFE el músico quien ha experimentado en carne propia la violencia.

Durante las grabaciones en pequeños pueblos de Chihuahua, Aldana Cervantes, quien da vida al protector novio de Luz, conoció a los locales y aprendió sobre su forma de vida.

Aunque suele transformar sus vivencias en música, esta experiencia fue tan intensa que incluso necesitó ir a terapia, y asegura que todavía no ha logrado convertirla en arte.

«Más que inspiración musical, yo te diría que como ser humano, como hombre. Y lo tengo que decir ante la cámara, como hombre es bien cabrón tener que darte cuenta así. Cuando lo ves de cerca, cuando la historia te la está contando la mamá de una chica que ya nunca llegó a su casa, cuando te la están contando ellos, uno se queda mudo», confiesa.

Estas charlas con los habitantes lo hicieron entrar más fácil en personaje, y aunque a veces la impotencia de no poder cambiar la situación de su país se apodera de él, asegura que tiene ganas de seguir actuando para dar «voz a quienes no la tienen».

A las autoridades mexicanas les quiere decir que «se pongan a hacer su chamba (trabajo)»:

«Tienen que hacer para lo que realmente están ahí, darle justicia y seguridad al pueblo, simplemente una manera de vivir tranquila», añade.

La película también cuenta con las actuaciones de Guillermo Alonso, quien da vida a un policía que hará «lo que sea para mantener el orden», según relata él mismo a EFE y Jennifer Trejo, que interpreta a la hija adolescente de Luz.

La primera jornada del Festival de Sundance, que terminará el 1 de febrero, arrancó con una mirada profunda a la identidad latinoamericana.

Además de ‘La Cazadora’, el encuentro de cine estrenó ‘American Pachuco: The Legend of Luis Valdez’, y todavía se espera la presencia del cubano Alberto Guerra en la cinta ‘Ha-chan, Shake Your Booty!’, de Josef Kubota Wladyka.

Esta edición, la última en la montañosa y nevada sede de Park City, estará dedicada a su fundador, el actor, activista y director Robert Redford, fallecido el pasado 16 de septiembre. EFE

