Adriana Paz y su compromiso con el cine como medio de «visibilizar situaciones dolorosas»

4 minutos

Almudena Casado

Santo Domingo, 1 feb (EFE).- La actriz mexicana Adriana Paz ve el cine más allá del puro entretenimiento y destaca su papel social, como mecanismo para dar voz, para «visibilizar situaciones complejas y dolorosas» que pueden ir desde la violencia machista a la droga pasando por la marginalidad o las desapariciones forzadas, como reflejan sus trabajos.

En una entrevista con EFE en la capital dominicana, donde ha sido distinguida por el Festival de Cine Global de Santo Domingo que se celebra estos días, Paz subraya su vinculación con este tipo de cine: «Desde que empecé mi carrera justamente los temas que me han importado en mis películas han sido esos, siempre he estado muy comprometida con cómo el cine puede visibilizar situaciones complejas o dolorosas en mi país y fuera de él también, pero sobre todo en mi país».

Recuerda al respecto filmes como ‘La Tirisia’, ‘Hilda’ o ‘Arillo de hombre muerto’, que se estrenará en el Festival de Cine de Guadalajara y que aborda el problema de las desapariciones forzadas, un tema que también aparece en la multipremiada ‘Emilia Pérez’, de Jacques Audiard, la cual le ha valido a Adriana Paz convertirse en la primera mexicana en conseguir el galardón a mejor actriz en Cannes junto a sus compañeras de reparto Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez.

«El cine y el arte tienen un papel de entretenimiento, pero también de hablar de esas cosas, de darles voz; un problema puede encontrar un camino al empezar a visibilizarse (…) Creo que es una de las cosas importantes que puede generar el cine, preguntarte ‘esto qué es, qué es lo que estoy viendo’, que te genere una reflexión de algo que no habías pensado, no habías visto», afirma.

Precisamente Adriana Paz ha podido comprobarlo con ‘Emilia Pérez’: «En Londres (en Nueva York también) gente se me acercó para decirme ‘yo no sabía qué eso estaba pasando en tu país y me duele’ (…) Vi que fuera de México la gente empezó a preguntarse qué está sucediendo».

Considera que, aunque en México hay una filmografía que trata estos asuntos, ‘Emilia Pérez’ hace que puedan «llegar a muchísimas más personas, maximizar esa voz».

Adriana Paz elude hablar de las polémicas que estos días han generado las declaraciones de Audiard sobre el español o los mensajes antiguos en redes sociales de Karla Sofía Gascón («No he hablado con ellos, creo que cada uno tiene que hacerse responsable de sus palabras, no puedo decir nada más», se limita a señalar) o la controversia por la película en México.

‘Emilia Pérez’, un trabajo «muy disfrutable»

«Los balances que puedo sacar de lo que ha significado para mí ‘Emilia’ son positivos en muchos aspectos, en la experiencia que he ganado, en el aprendizaje», asegura la actriz, quien hace especial mención a Cannes y a los galardones logrados allí: «para mí ha sido un regalo (…) Había mucha gente que no sabía quién era, a pesar de la trayectoria que tengo, no solo fuera de México, también en mi propio país».

«Yo no me esperaba nada, yo no tenía idea de que todo esto iba a suceder», reconoce acerca del éxito de la película también en los Globos de Oro, entre otros certámenes, o las trece nominaciones a los Óscar.

Asegura que fue «un trabajo muy disfrutable» y habla de la experiencia con sus compañeras y con el equipo que hay detrás :»en mis proyectos una de las cosas que más me interesan son los seres humanos con los que trabajo».

Además, reconoce que para ella trabajar con Audiard «era algo importante (…) Es un director de quien su cinematografía me gusta muchísimo, una de mis pelis favoritas es ‘Metal y hueso’ (…) Ha sido una persona muy cercana, muy respetuosa en el trabajo. No es alguien que imponga su pensamiento, escucha».

Se muestra especialmente entusiasmada con haber podido cantar en la película, en concreto ‘Las damas que pasan’, un homenaje a ‘Les passantes’ de Georges Brassens: «Tomé muchas clases (de canto) cuando era estudiante de teatro, pero lo fui dejando a un lado y poder volver a contactar con esa parte es de lo que más me llegó».

Tras el éxito cosechado por ‘Emilia Pérez’ y la cercanía de los Óscar (Adriana Pérez no hace conjeturas, «yo ya me doy por bien servida»), ahora espera el estreno de ‘Arillo de hombre muerto’, de Alejandro Gerber, y también ver su trabajo en ‘La cazadora’, de Suzanne Andrews Correa. EFE

acm/fa/enb