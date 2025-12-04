The Swiss voice in the world since 1935
Aerolínea venezolana Laser cancela vuelos entre Caracas y Madrid hasta el 7 de diciembre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 4 dic (EFE).- La aerolínea venezolana Laser, que vuela desde Caracas a Madrid y viceversa, informó este jueves de que canceló sus viajes en esta ruta hasta el 7 de diciembre por «causa de fuerza mayor», después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzara una «alta recomendación» a los operadores civiles para que no sobrevuelen el país suramericano.

«En cumplimiento de los NOTAM (avisos en el argot aeronáutico) 89272/25 y B9273/25 emitidos por la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA), nos vemos imposibilitados de operar nuestros vuelos QL2920 y QL2921 CCS-MAD-CCS con fecha del 05 y 07 de diciembre de 2025», precisó la aerolínea en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.EFE

