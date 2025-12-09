Aerolínea venezolana Turpial anuncia ruta hacia Panamá tras cancelaciones de vuelos

Caracas, 9 dic (EFE).- La aerolínea venezolana Turpial anunció este martes una ruta de vuelos directos a Panamá, saliendo y retornando a la ciudad de Valencia (norte), a partir del 15 de diciembre, tras la ola de cancelaciones de vuelos que dejó al país suramericano sin operaciones de aerolíneas extranjeras.

En una publicación en Instagram, la compañía informó que esta ruta tendrá dos itinerarios semanales Valencia-Ciudad de Panamá-Valencia, cada lunes y miércoles.

Turpial también informó la semana pasada de nuevas frecuencias en su vuelo desde Valencia hasta Bogotá y anunció que abrió una nueva ruta hacia la también ciudad colombiana de Medellín.

El anuncio se conoció el mismo día en que la aerolínea española Air Europa extendió sus cancelaciones hacia y desde Caracas del día 12 hasta el 19 de diciembre.

Por su parte, la también española Plus Ultra no volará al país suramericano al menos hasta el día 31 de diciembre, siguiendo la recomendación de no volar de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

Esta línea aérea habilitó un vuelo Madrid-Cartagena de Indias (Colombia) desde este miércoles, que enlazará con Caracas por medio de la venezolana Laser.

Venezuela perdió en dos semanas casi dos tercios de sus frecuencias internacionales, tras la advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) estadounidense el pasado 21 de noviembre, sobre el espacio aéreo del país suramericano y el sur del Caribe, en medio de las tensiones por el despliegue aeronaval de EE.UU en la región.

Para la primera semana de diciembre, las 12 líneas aéreas internacionales que operaban en el país suspendieron vuelos.

Iberia, Air Europa y Plus Ultra (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines perdieron su concesión de vuelo en Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Sin embargo, el sábado, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, dialogaron telefónicamente y acordaron restablecer «a la brevedad» la ruta de Turkish Airlines entre Caracas y Estambul.

Las compañías Copa (Panamá), Wingo (Colombia), Satena y Boliviana de Aviación (Bolivia) mantuvieron inicialmente sus operaciones, pero la semana pasada anunciaron suspensiones limitadas.

En Venezuela hay nueve aerolíneas locales y siete vuelan hacia destinos internacionales, aunque algunas de ellas -como Estelar y Laser- han cancelado temporalmente sus vuelos Caracas-Madrid-Caracas, después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea lanzara una «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.

Ante la cascada de suspensiones, las aerolíneas venezolanas han anunciado nuevas rutas y frecuencias, incluyendo viajes hacia la ciudad de San Antonio del Táchira (occidente), donde está el Puente Internacional Simón Bolívar, principal paso de frontera terrestre con Colombia.EFE

