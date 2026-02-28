Aerolíneas turcas dejan de volar a 10 países de Oriente Próximo por ataques a Irán

2 minutos

Estambul, 28 feb (EFE).- Ante el ataque de Estados Unidos a Irán, la aerolínea de bandera turca Turkish Airlines ha anunciado este sábado la cancelación de los vuelos previstos hoy a diez países de Oriente Próximo, una medida que se extenderá hasta el lunes para cinco de ellos.

No despegarán aviones a Irán, Irak, Siria, Líbano ni Jordania hasta el lunes 2 de marzo incluido, mientras que los vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes y Omán se suspenden inicialmente solo hoy.

La medida se toma «por el cierre del espacio aéreo de varios países en Oriente Próximo» y puede ampliarse a más vuelos «según evolucione la situación del espació aéreo», escribió el director de Comunicación de la aerolínea, Yahya Üstün, en su cuenta en la red X.

Según la prensa turca, la filial de bajo coste de la compañía, AJet, toma la misma precaución de anular vuelos a estos países.

La compañía privada Pegasus anunció en su web una medida similar, suspendiendo los vuelos de hoy a Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, Catar y Bahréin, y anulando hasta el lunes incluido los vuelos con destino a Irán, Irak, Jordania y Líbano, medida que se extiende hasta la madrugada del martes.

El anuncio de Pegasus enumera 13 vuelos hoy y una veintena tanto el domingo como el lunes, mientras que el volumen habitual de Turkish Airlines, que no ha precisado los vuelos afectados, es netamente superior al de su competidor.

Ambas compañías turcas dejaron de volar a Israel tras desencadenarse la guerra de Israel en Gaza en octubre de 2023 y no ha retomado sus vuelos. EFE

iut/alf