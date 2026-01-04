Aerolíneas venezolanas garantizan operaciones tras ataques de EE.UU. en el país

2 minutos

Caracas, 4 ene (EFE).- La aerolíneas venezolanas Láser, Conviasa y Avior, algunas de ellas con vuelos internacionales, informaron este domingo que garantizan sus operaciones tras los ataques de fuerzas estadounidenses en el país suramericano que terminaron en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En comunicados publicados en Instagram, las líneas aéreas informaron sobre una reanudación de vuelos, luego de una breve suspensión que no fue comunicada oficialmente por las compañías ni por el Ministerio de Transporte ni el Instituto Nacional de Aviación Civil. La web del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, mantenía además las rutas del sábado programadas.

La aerolínea Laser dijo que retomó sus vuelos nacionales y que a partir del lunes se reanudarán las rutas de Madrid, Bogotá, Curazao en sus horarios regulares.

«Aquellos pasajeros que no han podido tomar sus vuelos los días 03 y 04 de enero de 2026, les invitamos a reprogramar sus viaje en los próximos vuelos disponibles», agregó.

Asimismo, la aerolínea estatal Conviasa informó que cumplirán con sus actividades programadas para este domingo.

Por su parte, Avior anunció la reactivación de sus rutas nacionales desde este domingo y llamó a los pasajeros de viajes internacionales a contactar a la empresa para recibir mayor información.

El sábado, fuerzas estadounidenses atacaron zonas de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, este último donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea del país y que sirve a Caracas.

A primera hora de la tarde del sábado, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, confirmó en un mensaje en redes sociales que las autoridades aeronáuticas estadounidenses habían establecido restricciones al espacio aéreo en el Caribe y en Venezuela «para asegurar la seguridad» de los vuelos.

Como consecuencia de esto, centenares de vuelos fueron suspendidos en el Caribe, al menos 357 vuelos afectados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de Puerto Rico, y otros 89 cancelados en Aruba.

Tras los ataques y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Duffy anunció que las restricciones al espacio aéreo en el Caribe, se levantarían a la media noche de Washington (05:00 GMT).EFE

ls/bam/nvm