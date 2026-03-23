Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerrado tras choque mortal entre avión y camión en pista

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El aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanecía cerrado este lunes después de un choque entre un avión y un camión de bomberos en la pista de aterrizaje, que dejó dos pilotos muertos y decenas de heridos.

Hacia las 23H40 del domingo (03H40 GMT del lunes), un avión modelo CRJ-900 de la compañía Jazz Aviation, que operaba para Air Canada, chocó con el vehículo que atendía otro incidente.

Según una grabación de los controladores aéreos difundida en el sitio LiveATC.com, primero se autorizó al camión a cruzar la pista, pero no se detuvo a tiempo mientras un controlador le repetía «alto» varias veces.

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa.

En total «41 personas, incluidos pasajeros, miembros de la tripulación y bomberos, fueron trasladadas al hospital», añadió Garcia, quien precisó que «algunos están gravemente heridos».

Según la Autoridad Portuaria, nueve personas seguían hospitalizadas el lunes por la mañana, entre ellas las dos que se encontraban en el vehículo de bomberos.

Estas dos últimas se encuentran «en estado estable» y su vida no corre peligro, indicó la funcionaria.

Imágenes de la AFP tomadas este lunes en la mañana muestran el avión con el logotipo de Air Canada Express aún en la pista de aterrizaje, con la cabina y la parte delantera gravemente dañadas.

El vehículo de rescate, también dañado, yacía volcado sobre un césped detrás del aparato.

Según Jazz Aviation, el avión aterrizó en Nueva York tras despegar de Montreal con 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.

En un comunicado, Air Canada se declaró «profundamente entristecida por la pérdida de dos empleados».

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también se pronunció en X y calificó el accidente como «profundamente triste».

La autoridad portuaria señaló que el aeropuerto permanecería cerrado hasta al menos las 14H00 (18H00 GMT) «para permitir una investigación exhaustiva».

– Cancelaciones y cierres –

La agencia estadounidense de seguridad en el transporte (NTSB) anunció que desplegó un equipo para investigar.

El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, también dijo que acudirá al lugar.

Todos los vuelos con salida desde LaGuardia se retrasaron o cancelaron el lunes por la mañana, según el sitio web del aeropuerto, y viajeros esperaban en las terminales con sus maletas, según constató la AFP.

El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.

Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.

La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en 8.000 millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.

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