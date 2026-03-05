Aeropuertos UE prevén caída del tráfico por guerra en O. Medio tras un buen enero (+3,6 %)

3 minutos

Bruselas, 5 mar (EFE).- El tráfico de pasajeros aéreos el pasado mes de enero en la Unión Europea y países asociados creció un 3,6 % respecto al año anterior, informó hoy la asociación europea de aeropuertos ACI EUROPE, que indicó que el conflicto bélico en Oriente Medio está alterando las buenas previsiones para 2026.

«Los datos que publicamos hoy normalmente se interpretarían como una prueba de una demanda resiliente y de perspectivas positivas para los próximos meses. Pero el conflicto que estalló la semana pasada en Oriente Medio está alterando las previsiones de tráfico», declaró en un comunicado el director general de ACI EUROPE, Olivier Jankovec.

Oriente Medio, y en particular el Golfo, se ha convertido en los últimos 20 años en una parte importante de la conectividad y del volumen de tráfico para muchos aeropuertos europeos, desde grandes aeropuertos regionales hasta grandes hubs, señaló ACI.

«No se trata solo de la conectividad directa y del tráfico hacia Oriente Medio, sino también de la conectividad indirecta a través de esa región hacia Asia-Pacífico», precisó Jankovec, quien agregó que «incluso si parte de la demanda turística subyacente pudiera desplazarse hacia otros destinos o hacia otras rutas directas o indirectas hacia Asia-Pacífico, ese tráfico simplemente no es sustituible».

En cuanto a los datos de enero, los aeropuertos europeos del mercado no perteneciente a la UE (8,8 %,) superaron claramente a los de la UE (3,6) con un crecimiento interanual promedio en Europa del 4,6 %.

«Como ya se ha convertido en una característica estructural de la nueva dinámica del mercado de la aviación tras la crisis de la COVID-19, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el tráfico internacional de pasajeros (5,5 %)», indicó ACI EUROPE en un comunicado.

El tráfico de pasajeros nacionales también aumentó en enero (1,8 %), pero sigue un 8,1 % por debajo de los niveles prepandemia de 2019.

Dentro del mercado UE y países asociados, los aeropuertos con mayores incrementos fueron los de Eslovaquia (98 %), Eslovenia (20,8 %), Malta (17,2 %), Chequia (13,5 %), Chipre (13,3 %), Irlanda (13,8 %), Bulgaria (12,6 %) y Polonia (11,8 %).

En el extremo opuesto se situaron Países Bajos (-7,3 %), que se vieron afectados por condiciones meteorológicas adversas.

Entre los mayores mercados de la UE, los aeropuertos de Italia obtuvieron los mayores avances (4,1 %), seguidos por Alemania (3,5 %), España (2,6 %), Francia (2,1 %) y Reino Unido (2 %).

Mientras tanto, los aeropuertos de Montenegro (-1,7 %) y Kazajistán (+0,1 %) quedaron muy por debajo del rendimiento medio.

El aeropuerto de Estambul (6,4 %) reemplazó al Londres Heathrow (+2,2 %) como aeropuerto más transitado de Europa en enero, con 6,9 millones de pasajeros (frente a 6,5 millones en Heathrow) y una media de más de 220.000 pasajeros al día.

Por su parte el avance de Madrid (3,5 %) hizo que le arrebatara el tercer puesto a París Charles de Gaulle (0,7 %). EFE

