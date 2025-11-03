Afganistán, exhausto y sin recursos ante el invierno, vuelve a temblar

3 minutos

Kabul, 3 nov (EFE).- Un mes después del devastador terremoto de septiembre que dejó más de 2.200 muertos, Afganistán vuelve a temblar. En el norte del país, con el invierno asomando, las familias intentan levantarse entre los escombros tras un nuevo seísmo de magnitud 6,3 que causó este lunes más de una veintena de muertos y más de 500 heridos, en una población exhausta que intenta sobrevivir entre la pobreza y el aislamiento.

En la ciudad de Aibak, capital de Samangan, Jalaluddin aún no puede dormir. «Mi esposa gritó que era un terremoto. Antes de entender qué pasaba, el techo se vino abajo», contó a EFE este padre de cuatro hijos, que ahora reposa junto a su familia en una clínica improvisada.

«Dos de mis hijos siguen hospitalizados, los médicos dicen que uno tiene una costilla rota y el otro tiene una hemorragia en la cabeza. El invierno está cerca y muchas casas se han derrumbado. No sé cómo voy a reconstruir la mía solo», añadió.

Como él, decenas de familias pasaron la noche al aire libre, entre el frío y el miedo a las réplicas. «La ayuda del Gobierno llegó tarde. Primero logré salir del cuarto yo solo, luego llamé a unos vecinos y juntos sacamos a mis hijos», relató Jalaluddin.

El terremoto, registrado a las 01:00 de la madrugada hora local (20:30 GMT del domingo), tuvo su epicentro cerca de Khulm, en la provincia de Balkh, y una profundidad de 28 kilómetros, lo que redujo parcialmente su poder destructivo en superficie.

Aun así, los daños fueron extensos: las viviendas de adobe colapsaron y el suministro eléctrico quedó interrumpido durante horas en Kabul y otras nueve provincias. Horas después, según informó la empresa estatal Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), el servicio fue restablecido.

La asistencia humanitaria internacional también se abrió paso a lo largo de la jornada, pese a los obstáculos para operar en un país aislado del resto del mundo.

Organismos de la ONU como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informaron de la destrucción de centenares de viviendas e infraestructuras y del despliegue de sus equipos sobre el terreno para evaluar las necesidades más urgentes.

Mientras, el resto del mundo ha expresado sus condolencias y ha comenzado a enviar ayuda con cautela. La India ha sido la primera en mandar asistencia, con quince toneladas de alimentos y anunciando nuevos envíos de medicinas, mientras Irán y el Reino Unido han asegurado suministros sobre terreno.

Afganistán afronta una crisis humanitaria crónica y un sistema sanitario frágil, agravado por el aislamiento internacional bajo el régimen talibán, en el poder desde la caída de Kabul en 2021.

La falta de recursos y la dependencia de la ayuda exterior complican la respuesta a catástrofes en un país asentado sobre la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática, una de las zonas más propensas a terremotos del planeta.

Con el invierno acercándose, el miedo a nuevas réplicas y la escasez de medios para reconstruir, el país vuelve a quedar a merced de una naturaleza implacable y de un mundo que mira de lejos. EFE

lk-lgm/acm

(foto) (vídeo)