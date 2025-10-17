Afganistán y Pakistán amplían el alto el fuego y reanudarán diálogo en Doha, según medios

1 minuto

Kabul, 17 oct (EFE).- Afganistán y Pakistán acordaron ampliar el alto el fuego de 48 horas alcanzado el miércoles tras varios días de enfrentamientos fronterizos, mientras se preparan para reanudar las conversaciones en Doha, informaron este viernes medios locales.

Fuentes en Catar citadas por el canal afgano TOLOnews indicaron que la tregua fue extendida a petición de Islamabad hasta la conclusión de las negociaciones, que ambas partes prevén iniciar este sábado en la capital catarí. EFE

lk-lgm/psh

(foto) (vídeo)