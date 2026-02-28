Aficionados del Leeds abuchean el Ramadán y Guardiola pide respeto

2 minutos

Londres, 28 feb (EFE).- Varios aficionados del Leeds United abuchearon este sábado la pausa que se realizó en el partido contra el Manchester City para que los jugadores musulmanes pudieran romper el ayuno, lo que llevó a Pep Guardiola a pedir respeto hacia todas las religiones: «Respeten la diversidad».

El incidente ocurrió en el minuto 11 de partido, cuando el duelo entre el Leeds y el City se interrumpió unos minutos para que, con la caída del sol, los jugadores musulmanes presentes en el campo pudieran romper el ayuno. En las pantallas se explicó la situación y un sector de la grada local comenzó a abuchear.

«Esto es el mundo moderno, ¿verdad? Mirad lo que está pasando en el mundo hoy. Respeten las religiones, respeten la diversidad», dijo Guardiola en la rueda de prensa pospartido.

La Premier League, como en años anteriores, permite que los capitanes y los árbitros acuerden previamente una pausa en el juego -como un saque de puerta, un falta o un saque de banda- para que los futbolistas puedan hidratarse o ingerir geles energéticos.

La medida se aplica desde 2021, cuando por primera vez se permitió una pausa de este tipo en un encuentro entre el Leicester City y el Crystal Palace, y desde entonces, se ha convertido en un procedimiento habitual durante el mes sagrado del islam.

«Nos dejan un minuto o dos para ello. Los jugadores lo saben. Tomaron unas vitaminas porque jugadores como Cherki y Ait-Nouri no han comido hoy. No hay más que eso. ¿Cuál es el problema?», agregó Guardiola.

Los abucheos del público obligaron a reaccionar a Kick It Out, la principal asociación contra el racismo en el fútbol en el Reino Unido.

«Es extremadamente decepcionante que algunos aficionados del Leeds abuchearan a los jugadores del Manchester City cuando rompieron su ayuno durante la primera parte del partido en Elland Road. Parar el juego para ello es un protocolo acordado desde hace varios años. Es una parte importante en visibilizar y hacer el juego bienvenido para todos los musulmanes. Pero como ha demostrado esta noche, el fútbol aún tiene un largo camino por recorrer en cuanto a educación», comunicó esta asociación.

El Leeds United aún no se ha pronunciado al respecto de la actitud de sus aficionados, aunque Eddie Riemer, que tuvo que llevar a cabo la rueda de prensa después de que Daniel Farke fuera expulsado, aseguró que escuchar los abucheos fue «decepcionante» y que tienen que hacerlo mejor la próxima vez. EFE

msg/car