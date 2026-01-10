Afines a los separatistas del sur de Yemen se manifiestan contra el anuncio de disolución

3 minutos

Saná, 10 de enero (EFE).- Miles de simpatizantes del Consejo de Transición del Sur (CTS), grupo separatista del sur de Yemen respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), se manifestaron este sábado en la ciudad portuaria de Adén, en el sur del país, para rechazar la decisión de la cúpula del grupo de disolver el Consejo.

La protesta, reportada por testigos, se produce un día después de que una delegación de la dirección del Consejo de Transición del Sur anunciara, desde Arabia Saudí, su disolución y la de todos los órganos de gobierno del grupo separatista.

Decisión que, sin embargo, fue rechazada por el portavoz de CTS, Anwar al Tamimi, que alegó que esa decisión debe tomarla la dirección del consejo al completo.

Un día después, miles de personas salieron a protestar este sábado en Adén pese a la prohibición de manifestaciones emitida la noche anterior por las autoridades.

Los manifestantes ondearon banderas y portaron retratos del líder del CTS, Aidarus al-Zubaidi, que habría huido a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) a través de Somalia después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí para apoyar al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen recuperara recientemente territorio del este del país que estaba bajo control de las fuerzas independentistas del sur.

«¡Revolución… Revolución, oh Sur!», se escuchó en la manifestación, convocada por los líderes del CTS con sede en Adén.

La disolución se emitió «bajo coerción»

Los líderes del Consejo de Transición del Sur rechazaron la decisión de disolución tomada por una delegación del grupo que llegó a Riad (Arabia Saudí) el miércoles para conversar sobre el futuro del sur de Yemen.

La delegación afirmó el viernes que el consejo había decidido disolverse. Funcionarios del CTS en Adén desestimaron dicha declaración, calificándola de ilegítima.

En un comunicado emitido el sábado, afirmaron que la decisión era «nula y sin valor» y se emitió «bajo coerción».

«No tiene ningún efecto legal ni político», afirmaba el comunicado, añadiendo que la delegación «no tenía mandato» para tomar tal decisión.

Los funcionarios también alegaron que la delegación fue presionada durante su estancia en Arabia Saudí.

Los miembros fueron «detenidos, se les confiscaron sus documentos y teléfonos, y se les obligó a emitir declaraciones bajo amenazas», según el comunicado.

La disputa en el seno del Consejo de Transición del Sur se produce tras un importante revés para el grupo separatista respaldado por Emiratos Árabes, porque tropas yemeníes, con cobertura aérea de Arabia Saudí, expulsaron recientemente a los separatistas de dos provincias clave (Al Mahra y Hadramut) que habían conseguido.

Las pérdidas provocaron divisiones cada vez mayores dentro del movimiento separatista, especialmente después de que sus patrocinadores, los Emiratos Árabes Unidos, abandonaran Yemen abruptamente a finales de 2025 tras un ultimátum de 24 horas del Gobierno yemení y Arabia Saudí.

La nueva crisis en Yemen comenzó a principios de diciembre de 2025, cuando una ofensiva del CTS tomó las provincias orientales de Hadramaut y Al Mahrah, ricas en petróleo y fronterizas con Arabia Saudí y Omán, en un pulso por restaurar el estado de Yemen del Sur, independiente hasta que se reunificó con el Norte en 1990. EFE

ja/pcc/rod