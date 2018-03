El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

23 de febrero de 2018

La independentista catalana Anna Gabriel, quien se instaló en Suiza evitando una posible detención en España por su papel en el intento de secesión de Cataluña, aseguró en una entrevista con la AFP que está "buscando justicia".

"He abandonado el Estado español no por una opción libre, no he huido de la justicia, estoy buscando justicia [...] aunque eso tenga unos costes personales", declaró el jueves a la AFP en Ginebra.

Anna Gabriel, exdiputada regional catalana de la Candidatura de Unidad Popular (CUP, extrema izquierda), debía comparecer el miércoles en Madrid ante el Tribunal Supremo.

Está investigada en una causa por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, por su papel en el proceso separatista que culminó en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

Pero la exportavoz parlamentaria, de 42 años, decidió no presentarse ante el juez instructor Pablo Llarena, alegando en una entrevista al diario suizo Le Temps que en España "no tendría un juicio justo".

Ir a Suiza "no es una opción nada fácil, comporta muchos costes, pero es que las personas que están siendo encarceladas [...] yo creo que también merecen que haya otras personas que intentemos, aunque comporte costes, ponerle voz a sus reivindicaciones".

Gabriel es la última de una serie de independentistas catalanes que abandonaron España. El expresidente Carles Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno regional, todos ellos destituidos por el gobierno español, huyeron a Bélgica poco después del intento fallido de secesión.

Otros de los líderes secesionistas fueron encarcelados en España.

El miércoles, la justicia española emitió una orden nacional de detención contra Gabriel, válida únicamente en el territorio nacional.

"Constatar que no puedo volver a mi casa de forma libre no es cualquier cosa y por lo tanto estoy triste, y estoy preocupada, no solo por mi situación personal [...] sino por la situación que estamos viviendo en este momento en Cataluña y en el conjunto del Estado español", señaló Gabriel.

"En el caso que se presentara una petición de extradición por parte del Estado español, en este momento valoraríamos oportuno presentar una petición de asilo" en Suiza, dijo.

Gabriel había justificado su decisión a principios de semana en los medios suizos explicando que consideraba excesivas las investigaciones policiales, judiciales y las inculpaciones contra cientos de personas por su papel en el intento de secesión de Cataluña.

"Valoramos la opción de venir a Ginebra, primero porque Suiza [...] es un país que ejerce el derecho a voto sobre multitud de cuestiones de forma habitual", explicó a la AFP.

Además, "Ginebra es una de las ciudades internacionales del mundo, creemos que en esta ciudad podemos encontrar a muchas personas también que trabajan y que están comprometidas con los derechos humanos".

- Negociar con España -

Al ser interrogado esta semana sobre la posibilidad de una extradición, un portavoz del ministerio de Justicia suizo, Folco Galli, dijo que "según las bases legales tocantes a la cooperación entre Suiza y España", el país helvético no concede extradiciones "por delitos políticos".

Anna Gabriel indicó por su parte que no había tenido contacto con las autoridades helvéticas.

"La causa [catalana] va a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH], quizás no por mi situación particular, pero seguro por otras situaciones", señaló. El Parlamento catalán anunció a mediados de febrero que recurriría al TEDH para que el independentista Carles Puigdemont pudiera ser investido presidente de la región.

La agenda de Gabriel en Suiza "va un poco en función también de la reacción que vaya teniendo el Estado español. Ojalá que pudiéramos pensar que la agenda que tenemos que abrir es la de la negociación con el Estado español".

