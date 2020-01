El presidente francés Emmanuel Macron pidió insistentemente a los policías israelíes que le permitieran entrar en la iglesia de Santa Ana de Jerusalén, en una escena que recuerda un incidente que había implicado al expresidente de Francia Jacques Chirac en los años 1990, constató la AFP.

"No me gusta lo que hiciste delante de mí", gritó Macron en inglès a un policía israelí plantado frente a él en la entrada de la iglesia, territorio francés en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

"Salgan por favor, nadie tiene que provocar a nadie, ¿entendido?", lanzó Macron en inglés. "Mantengamos la calma, hemos hecho una hermosa caminata, haceis un buen trabajo en la ciudad y lo aprecio, pero por favor, sigan las reglas establecidas durante siglos, no cambiarán conmigo, se los puedo asegurar", añadió, el presidente.

"Aquí es Francia, y todo el mundo conoce la regla", subrayó, siempre en inglés, el jefe de estado francés, que improvisó un paseo por la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde sólo había previsto visitar la iglesia de Santa Ana.

La basílica de Santa Ana, construida por los cruzados en el siglo XII y donada por el Imperio Otomano a Francia en 1856, es uno de los cuatro territorios franceses de Jerusalén.

Fue en este barrio de Jerusalén oriental donde el expresidente francés Jacques Chirac se enojó en 1996 con los soldados israelíes que lo rodeaban demasiado y lanzó su ya célebre frase "Do you want me to go back to my plane?" (¿Quiere que vuelva a mi avión?) antes de exigir que los militares salgan del recinto de Santa Ana.

