Agenda Informativa de EFE Internacional del 22 al 28 de febrero de 2025

Jerusalén/Gaza/Beirut/Otras capitales.- Seguimiento del conflicto en Oriente Medio (cobertura diaria)

Kiev/Moscú/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Ucrania (cobertura diaria)

sábado, 22 de febrero de 2025 —————————————————–

Manila.- FILIPINAS JAPÓN.- El Ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, llega a Filipinas en el marco de una visita oficial.

Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- El Consejo de Derechos Humanos inicia el lunes seis semanas de debates sobre las libertades fundamentales en crisis y conflictos de todo el mundo, un encuentro marcado esta vez por la reciente retirada de esta asamblea de Estados Unidos e Israel. (Texto)

Riad.- A.SAUDÍ D.HUMANOS.- La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos publica su informe anual titulado «Los derechos humanos en Arabia Saudí: un reino con dos caras», en el que destaca las violaciones de derechos humanos cometidas en el país árabe durante 2024 y los intentos del Gobierno de ocultarlas.

París.- FRANCIA AGRICULTURA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, inaugura el Salón Internacional de la Agricultura junto con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU CONSERVADORES.- Nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro ultraconservador del mundo. Del 19 al 22 de febrero.

12:00h.- Londres.- GUERRA UCRANIA.- Manifestación protesta por el tercer aniversario de invasión rusa y Guerra de Ucrania a las puertas de la embajada de Rusia en Londres. (Texto)

22:00h.- Los Ángeles.- EEUU PREMIOS.- Los Premios Spirit de cine independiente celebran la 75º edición de estos premios con la comedia ‘Anora’, el suspense ‘The Substance’, ‘Sing Sing’ y ‘Nickel Boys’ entre las apuestas por liderar uno de los considerados termómetros de los Óscar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Previas de las elecciones del domingo en Alemania.

domingo, 23 de febrero de 2025 —————————————————–

Manila.- FILIPINAS PALAU.- Surangel Whipps, el presidente de Palau, un pequeño país del Pacífico y de las pocas naciones que reconocen a Taiwán, visita Filipinas, donde tiene previsto reunirse con su homólgo, Ferdinand Marcos Jr.

Manila.- FILIPINAS JAPÓN.- El Ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, visita instalaciones de defensa en Filipinas y se reúne con su homólogo en el país asiático, Gilberto C. Teodoro. (Texto)

Potsdam.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato socialdemócrata a canciller en las elecciones generales de Alemania, Olaf Scholz, vota en la ciudad de Potsdam, en el estado federado de Brandeburgo, que envuelve Berlín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viña del Mar.- CHILE MÚSICA.- El cantante puertoriqueño Marc Anthony inaugura el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- EEUU PREMIOS.- El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) anuncia a los ganadores de estos premios con ‘Emilia Pérez’ y ‘The Brutalist’ entre las opciones a copar el mayor número de reconocimientos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Alemania celebra elecciones generales anticipadas después de la ruptura del Gobierno de coalición en noviembre pasado. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

14:30h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- La Comisión Electoral Central de Alemania publica los datos de la participación electoral hasta las 13.00 GMT en los comicios generales anticipados que se celebran este domingo en el país centroeuropeo. (Texto)

15:35h.- Rabat.- MARRUECOS FRANCIA.- El presidente del Senado francés, Gérard Larcher, realiza un viaje oficial de cuatro días a Marruecos, que incluya una visita al territorio del Sáhara Occidental.

12:00h.- Salvador.- BRASIL CARNAVAL.- Cientos de brasileños participan en una tradicional comparsa de Carnaval por el centro histórico de la ciudad de Salvador, que concluye con un baño disfrazados en el mar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

lunes, 24 de febrero de 2025 —————————————————–

Ginebra.- RD CONGO CONFLICTO.- La primera ministra de la República Democrática del Congo, Judith Suminwa Tuluka, interviene en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La guerra en Ucrania cumple tres años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- VENEZUELA D.HUMANOS.- El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, interviene en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (Texto)

Ginebra.- CUBA D.HUMANOS.- El Ministero de Asuntos Exteriores de Cuba, Eduardo Rodríguez, interviene en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (Texto)

Ginebra.- COLOMBIA D.HUMANOS.- La ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Laura Camila Sarabia Torres, interviene en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (Texto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA EMIRATOS.- El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, inicia este lunes una visita a Italia centrada en inversión y energías renovables, en un viaje en el que tiene previsto reunirse con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. (Texto)

Manila.- FILIPINAS PALAU.- Surangel Whipps, el presidente de Palau, un pequeño país del Pacífico y de las pocas naciones que reconocen a Taiwán, visita Filipinas, donde tiene previsto reunirse con su homólgo, Ferdinand Marcos Jr.

Manila.- FILIPINAS JAPÓN.- El Ministro de Defensa japonés, Gen Nakatani, se reúne con su homólogo en Filipinas, Gilberto C. Teodoro.

Washington- EEUU FRANCIA.- Los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron, se reúen este lunes en la Casa Blanca en medio de crecientes fricciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- PAPA SALUD.- La Iglesia católica en Buenos Aires celebra una misa al aire libre para pedir especialmente por la salud del papa Francisco (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- Comienza el juicio en el que la petrolera Energy Transfer exige una compensación de 300 millones de dólares a Greenpeace por respaldar protestas indígenas en 2016 que afectaron al funcionamiento de su oleoducto Dakota Access.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acompañado por los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitan Kiev en el tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- Los partidos alemanes analizan los resultados de las elecciones generales del domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- La política opositora tunecina Abir Moussi comparece ante el juez, tras la denuncia de una ONG, clasificada en un caso de difamación contra el presidente, Kais Said.

Vannes.- FRANCIA JUSTICIA.- Se abre el juicio contra Joël Le Scouarnec, un cirujano acusado de violaciones y agresiones sexuales a cerca de 300 víctimas, que en el momento de los hechos eran en su mayor parte menores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU JUSTICIA.- El Tribunal Supremo estadounidense analiza si un hombre de Texas condenado a muerte tiene el derecho legal de demandar para impugnar la ley estatal que rige las pruebas de ADN posteriores a la condena.

Manila.- BAD PRESIDENCIA.- El nuevo presidente del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) inicia su mandato.

Medellín.- SHAKIRA GIRA.- La cantante colombiana Shakira da su tercer concierto en su país natal como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’. Estadio Atanasio Girardot

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DD.HH.- El representante encargado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juan Carlos Monge, presenta el informe anual de DD.HH sobre el país andino. Hotel Hilton (Texto) (Foto) (Vídeo)

114:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Familiares de políticos, activistas y ciudadanos detenidos tras la crisis postelectoral en Venezuela comienzan una protesta para denunciar «violaciones» a los derechos humanos y exigir acciones para que sean liberados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- UCRANIA GUERRA.- La Catedral Ucraniana en Londres marca con un servicio religioso los casi tres años de conflicto entre Ucrania y Rusia.

09:00h.- Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- El Consejo de Derechos Humanos abre con la intervención del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su primer periodo de sesiones del año, que se prolongarán por seis semanas. (Texto)

00:00h.- Londres.- R.UNIDO AUDIOVISUAL.- Acto inaugural de la feria audiovisual MIP London, el Mercado Internacional de Programas de Televisión, que celebra su primera edición en Londres.

martes, 25 de febrero de 2025 —————————————————–

Pekín.- CHINA NUEVA ZELANDA.- El vice primer ministro y canciller de Australia, Winston Peters, inicia su visita oficial a China.

Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- El Consejo de Derechos Humanos celebra el segundo día del segmento de alto nivel, parte inicial de su 58ª periodo de sesiones que se prolongará por seis semanas. (Texto)

Brasilia.- BRICS BRASIL.- Primera reunión de representantes de los BRICS bajo la presidencia de Brasil, con miras a la organización de la cumbre de Río de Janeiro del próximo julio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manila.- FILIPINAS MARCOS.- Filipinas conmemora el 39 aniversario de la revolución popular pacífica que derrocó al dictador Ferdinand Marcos, una fecha marcada este año por la proximidad de unas elecciones a mitad de mandato vistas como un referéndum a la gestión del presidente e hijo del dictador, Ferdinand Marcos Jr.

Beirut.- LÍBANO GOBIERNO.- El Parlamento del Líbano debate sobre el programa del Gobierno del primer ministro libanés, Nawaf Salam.

Oporto.- GUÍA MICHELIN.- La gala de presentación de la Guía Michelin Portugal 2025, que por segundo año se celebrará separada de la de España, tendrá lugar el próximo 25 de febrero en la ciudad de Oporto, elección que promete ser «un tributo a la excelencia culinaria» de la región norte del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- MODA MILÁN.- La Semana de la Moda de Milán presenta las colecciones de moda de mujer para el próximo otoño-invierno desde el 25 de febrero al 3 de marzo (Foto)

Bangkok.- TAILANDIA ARTE.- Concluye en Bangkok la bienal de arte, en la que participaron 76 artistas con obras expuestas en 11 lugares de la urbe, que comenzó el pasado 24 de octubre

Nueva York.- EEUU ULTRADERECHA.- Empieza el juicio contra el exasesor de Trump Steve Bannon, considerado uno de los ideólogos ultras del republicano, por su plan fraudulento para construir el muro antimigratorio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Tokio.- ÓPERA CARMEN.- El director catalán Àlex Ollé reestrena en Tokio su versión de la ópera clásica «Carmen», una interpretación en clave actual y rockera de la obra creada en el por los franceses Marimée y Bizet en el siglo XIX. Nuevo Teatro Nacional de Tokio (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO AUDIOVISUAL.- El exfutbolista David Beckham y la responsable de contenidos de Netflix, Bela Bajaria, protagonizan la charla más esperada del nuevo MIP London, la feria audiovisual que por primera vez se celebra en Londres. Kelvin Theatre, Savoy Place

22:00h.- Nueva York.- EEUU MUSEOS.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) acoge un conversatorio sobre su colaboración con el Gobierno de Grecia en temas de patrimonio, en el que participan el director del museo, Max Hollein, la ministra griega de Cultura, Lina Mendoni, y varios expertos. (Texto)

miércoles, 26 de febrero de 2025 —————————————————–

Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, celebra en la Casa Blanca su primera reunión de gabinete desde que asumió el poder hace más de un mes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRICS BRASIL.- Primera reunión de representantes de los BRICS bajo la presidencia de Brasil, con miras a la organización de la cumbre de Río de Janeiro del próximo julio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- SINGAPUR EJECUCIÓN.- Las autoridades de Singapur ejecutan a Hamzah Bin Ibrahim, detenida en 2013 por el tráfico de 26,29 gramos de diamorfina.

Ginebra.- NICARAGUA D.HUMANOS.- El Grupo de Expertos sobre Nicaragua creado por el Consejo de Derechos Humanos presenta su último informe a este órgano, que se reúne en Ginebra. (Texto)

Beirut.- LÍBANO GOBIERNO.- El Parlamento del Líbano debate por segundo día sobre el programa del Gobierno del primer ministro libanés, Nawaf Salam.

Miami.- EEUU ESPACIO.- Se abre una ventana de lanzamiento de cuatro días para el envío de la IM-2, la segunda misión de la compañía Intuitive Machines por encargo de la NASA, que tras despegar desde Florida propulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX enviará a la Luna un módulo con material científico. (Texto) (Foto)

Prayagraj.- INDIA HINDUISMO.- En la ciudad india de Prayagraj, el Kumbh Mela, antigua y monumental congregación religiosa, marca su quinta fecha más sagrada para el baño ritual en las aguas de sus ríos legendarios. Decenas de millones de peregrinos se sumergen en estas aguas con la fe de lavar sus culpas.

París.- C.EUROPA ESPAÑA.- El Comité Europeo de Derechos Sociales publica su decisión sobre la demanda de varias ONG y CCOO contra España por los cortes del suministro de electricidad en la Cañaña Real a partir de octubre de 2020 como medida para acabar con los enganches ilegales a la red

Bogotá.- SHAKIRA GIRA.- La cantante colombiana Shakira da el primer concierto en Bogotá de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, que incluye cinco presentaciones en su país natal.. Estadio El Campín (Texto) (Foto)

04:00h.- Pekín.- CHINA NUEVA ZELANDA.- El vice primer ministro y canciller de Australia, Winston Peters, prosigue con su visita oficial a China.

00:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Se transmite el programa semanal del titular del Ministerio de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ‘Con el mazo dando’. (Texto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- EEUU AMAZON.- El vicepresidente de Amazon, Panos Panay, presentará hoy las últimas novedades de Amazon en un evento en Nueva York. (Texto)

18:00h.- París.- FRANCIA INMIGRACIÓN.- El Museo de la Inmigración de París organiza unas jornadas en la que políticos y expertos anticipan los impactos negativos de una Francia cerrada a la inmigración.

jueves, 27 de febrero de 2025 —————————————————–

Washington.- EEUU REINO UNIDO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe al primer ministro británico, Keir Starmer, en un encuentro que estará marcado por las crecientes fricciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos tras el acercamiento de Washington a Moscú y sus críticas a Kiev. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA NUEVA ZELANDA.- El vice primer ministro y canciller de Australia, Winston Peters, finaliza su visita oficial a China.

Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- Se cumplen tres meses del final de la guerra entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel, que comenzó en octubre de 2023 al calor del conflicto de Gaza y culminó con una cruenta ofensiva aérea israelí de más de dos meses contra el Líbano.

Lisboa.- PORTUGAL FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia una visita de Estado a Portugal , donde tiene previsto dar un discurso en una sesión solemne el Parlamento luso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Deli.- UE INDIA.- Visita de la Comisión Europea a la India. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU NARCOTRAFICO.- Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, enfrenta audiencia en la corte federal para el Distrito Norte de Chicago por cargos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas. Tribunal federal para el Distrito Norte de Chicago (verificar si podrá se escuchada)

Londres.- R.UNIDO LABORISTAS.- Se cumplen 125 años de la fundación del Partido Laborista británico, actualmente en el Gobierno.

15:30h.- Nueva Delhi.- MANU CHAO.- El músico francoespañol Manu Chao arranca su gira por la India con un concierto en Nueva Delhi, al que seguirán otras actuaciones en las ciudades de Calcuta, Bangalore, Hyderabad y Bombay en las próximas semanas

23:00h.- Nueva York.- EEUU LATINOS.- Nueva York.- La autora Marie Arana conversa sobre su más reciente libro «LatinoLand: A Portrait of America’s Largest and Least Understood Minority» en un evento auspiciado por la Sociedad de las América. Sociedad de las América. 680 Park Avenue, Manhattan (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU MUSEOS.- Presentación para la prensa de la exposición «Recasting the Past» (El arte del bronce en China entre 1100 y 1900). (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:15h.- Madrid.- MÉXICO POLÍTICA.- El expresidente de México Felipe Calderón participa en el III Foro Nacional de la Cultura, que reflexionará sobre los nexos históricos y culturales entre Hispanoamérica y España

15:30h.- Washington.- EEUU CONGRESO.- Encuentro on the record del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes con periodistas hispanos.

viernes, 28 de febrero de 2025

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- El líder del partido ultraderechista luso Chega, André Ventura, anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales de Portugal, previstas para 2026.

Tokio.- JAPÓN MIRÓ.- El Museo de Arte Metropolitano de Tokio acoge la exposición «Joan Miró. Poesía en la pintura», una retrospectiva inédita que explora el vínculo profundo entre el artista barcelonés y la cultura japonesa, y que se enmarca en el 50 aniversario de la Fundación Miró.

Delhi.- INDIA UE.- Visita de la Comisión Europea a la India.

París.- PREMIOS CÉSAR.- Ceremonia de entrega de los premios César, los más importantes del cine francés.

